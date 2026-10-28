Erzurum Türk Ocağı başkanı Nizam Işık'tan gençlere Cumhuriyet'in 103. yılı çağrısı

Işık'ın 103. yıl mesajı:

Erzurum Türk Ocağı Başkanı Av. Nizam Işık, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, Cumhuriyet'i yalnızca bir yönetim biçimi değil, Türk milletinin binlerce yıllık devlet kurma iradesinin ve bağımsızlık ülküsünün çağdaş dünyadaki ifadesi olarak tanımladı.

Işık, Türk milletinin en az beş bin yıllık şanlı mazisinden aldığı güçle Cumhuriyet'i kurduğunu, bu eserin gençlerin imanıyla ebediyete taşınacağını vurguladı. "Kahraman ecdadın fedakârlığıyla yoğrulan Türkiye Cumhuriyeti, onu ebediyete kadar yaşatma azmindeki Türk gençliğinin imanıyla yükselen kutlu bir eserdir."

Gençliğe çağrı:

Işık, Cumhuriyet mirasının korunmasının sadece geçmişi ezberlemek olmadığını belirterek gençlere şu tavsiyelerde bulundu: tarihini doğru öğrenmek, bilimin peşinden gitmek, sorgulamak, üretmek, adaleti savunmak ve ülkeye yararlı olmak. "Unutmayalım ki bir millet, gençlerinin yalnızca heyecanıyla değil, bilgisi, karakteri, ahlâkı ve çalışma azmiyle yücelir" dedi.

Küresel gelişmeler ve önceliklerin korunması:

Dünyanın büyük bir değişim eşiğinde olduğuna dikkat çeken Işık, savaşlar, göçler, ekonomik belirsizlikler ve toplumsal kutuplaşmaların olduğu bu dönemde Türkiye'nin bağımsızlığını, millî egemenliğini ve üniter devlet yapısını koruması gerektiğini belirtti. Ayrıca demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak yurttaşların huzur ve güveninin temin edilmesinin, eğitimin ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesinin hayati önem taşıdığını ifade etti.

Mesajını, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve bu uğurda can verenleri anarak sonlandıran Işık, "29 Ekim'in anlamını bir kez daha idrak ederken, Millî Mücadele kahramanlarımızı, Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu vatan uğruna can veren bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi ve Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

ERZURUM TÜRK OCAĞI BAŞKANI AV. NİZAM IŞIK, CUMHURİYET’İN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI KUTLAMA MESAJINDA, CUMHURİYET’İN SADECE BİR YÖNETİM BİÇİMİ DEĞİL, TÜRK MİLLETİNİN BİNLERCE YILLIK DEVLET KURMA İRADESİNİN VE BAĞIMSIZLIK ÜLKÜSÜNÜN ÇAĞDAŞ DÜNYADAKİ İFADESİ OLDUĞUNU BELİRTTİ.