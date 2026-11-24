turnuva yolculuğu:

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında mücadele eden Erzurum Valiliği kadın voleybol takımı, iller arası Voleybol Bölge Finalleri'ni şampiyon tamamlayarak finallere katılma hakkı elde etti.

Finallerde zorlu rakiplerle karşılaşan ekip, disiplinli savunma ve organize hücumlarıyla dikkat çekti. Erzurum temsilcisi, turnuvayı gösterdiği istikrarlı performansla Türkiye üçüncüsü olarak noktaladı.

valilikten tebrik mesajı:

Derecenin açıklanmasının ardından Erzurum Valiliği tarafından yayımlanan mesajda, takımın başarısından duyulan memnuniyet vurgulandı. Mesajda, "Takımımızı bu anlamlı başarısından dolayı tebrik ediyor, sporcularımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederek başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bu sonuç, şehirde voleybola ve kamu kurumları spor etkinliklerine yönelik ilgiyi artırırken, takımın gelecekteki organizasyonlar için beklentileri yükseltti.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (GSB) TARAFINDAN DÜZENLENEN 4. KAMU SPOR OYUNLARI’NDA MÜCADELE EDEN ERZURUM VALİLİĞİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI, TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA ÜÇÜNCÜLÜK ELDE EDEREK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.