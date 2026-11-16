Erzurum'da 60 yaş üstüne yönelik öğrenme ve sosyal katılım merkezi: Üçüncü Yaş Üniversitesi açıldı

Üçüncü Yaş Üniversitesi Erzurum'da eğitime başladı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi bünyesinde ilk kez hayata geçirilen Üçüncü Yaş Üniversitesi, 60 yaş üstü bireylerin eğitim hayatına katılmasını ve sosyal yaşamda daha aktif rol almasını amaçlıyor. Program, ev ortamının dışındaki bir eğitim kurumu ortamında katılımcılara düzenli ders ve sosyal etkinlik olanağı sağlamak üzere planlandı.

Eğitim süreci ve müfredat:

Program iki yıllık olarak tasarlandı ve dönemler 20 haftalık sömestrler şeklinde yürütülecek. Bu yıl için belirlenen kontenjan 15 öğrenciye ulaşıp kayıt işlemleri tamamlandı; açılış töreni ile eğitime başlandı. Müfredatta yer alan başlıca konu başlıkları arasında temel sağlık bilgileri, sağlıklı beslenme, bilinçli ilaç kullanımı, egzersiz ve geriatri yer alıyor. Ayrıca Yakutiye Kaymakamlığı ile yapılan protokol kapsamında Halk Eğitim Merkezi tarafından yöresel eğitimler de programa dâhil edildi.

Programın sonunda katılımcılara sertifika takdim edilecek; bu sertifikalarla öğrenciler programdan mezun edilmiş olacaklar. Eğitimler, katılımcıların sağlık konusunda bilinçlenmesi ve günlük yaşamlarında daha sağlıklı kararlar alabilmesi hedefiyle kurgulandı.

Yetkililerin değerlendirmeleri ve hedefler:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dağ, projenin İstanbul ve Ankara örnekleriyle başlayan bir girişimin devamı olduğunu belirterek, bunun 60 yaş üstü bireylerde bilgi kazanımı, tecrübelerin paylaşımı ve sosyalleşme açısından önemli olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Dağ, programın iki yıllık olduğunu, bu yıl hedeflenen 15 öğrencinin kaydının yapıldığını ve eğitim sonunda sertifika verileceğini ifade etti.

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Mesud Fakirullahoğlu da amaçlarının 60 yaş üstü vatandaşların ev dışında bir eğitim kurumunda vakit geçirmesini sağlamak olduğunu belirtti. Fakirullahoğlu, eğitim müfredatıyla katılımcıların temel sağlık eğitimlerini tamamlayarak yaşamlarında sağlık açısından daha eğitimli hale gelmelerine katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Program, hedef kitlenin bilgi edinmesini, hayat tecrübelerini paylaşmasını ve sosyal ağlarını genişletmesini amaçlayarak Erzurum'da üçüncü yaşa yönelik eğitim modellerine yeni bir örnek sunuyor. İlk dönem sonuçları ve katılımcı geri bildirimleri, ilerleyen dönemlerde programın kapsamının ve öğrenci sayısının artırılması yönünde yol gösterici olabilecek.

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