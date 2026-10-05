Erzurum'da 84 kişilik huzurevi inşaatı hızla ilerliyor

Çalışmalar yerinde incelendi:

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Aziziye ilçesi Dadaşkent Mahallesi'nde yapımı süren Erzurum Aziziye Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Aykut, yetkililerden projenin son durumu ve sahadaki iş programı hakkında bilgi aldı.

İl Müdürlüğünün sosyal medya paylaşımında yapılan değerlendirmede, çalışmalara ilişkin denetim ve takip süreçlerinin sürdüğü; hedefin yaşlılara güvenli, konforlu ve huzurlu yaşam alanları sunmak olduğu vurgulandı.

Projenin kapsamı ve finansmanı:

Proje, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, Erzurum Valiliği denetiminde hayata geçiriliyor. Merkezi, toplam 84 kişilik yatılı konaklama kapasitesine sahip olacak. Projenin maliyeti yaklaşık 355 milyon TL olarak belirlendi.

Verilecek hizmetler ve tesis donanımı:

Merkezde yaşlıların medikal ihtiyaçlarını karşılayacak ünitelerin yanında, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sunulacak. Ayrıca psikolojik, sosyal ve zihinsel sağlıkları destekleyen bakım ve rehberlik birimleri bulunacak.

Tesis içinde yaşlıların boş zamanlarını değerlendirebilecekleri, hobi ve sosyal etkinliklerin gerçekleştirileceği alanlar da planlandı; böylece bakım hizmetleri ile sosyal yaşam desteklenmiş olacak.

Yetkililer, inşaat sürecinin yakından takip edildiğini ve merkezin tamamlanmasının ardından bölgenin sosyal hizmet altyapısının güçleneceğini belirtiyor.

ERZURUM AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ HASAN AYKUT, YAPIMI DEVAM EDEN ERZURUM AZİZİYE HUZUREVİ, YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNDU.