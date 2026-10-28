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Erzurum'da 93 harbinin gölgede kalan yedi kardeşi: mezarlar gün yüzü bekliyor

Erzurum Mecidiye Tabyası altındaki otluk alanda yan yana yatan, 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi'nde şehit düşen yedi kardeşin kimlikleri hâlâ bilinmiyor.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:04

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 09:05

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum'da 93 harbinin gölgede kalan yedi kardeşi: mezarlar gün yüzü bekliyor

erzurum'da 93 harbinin izleri

Erzurum'da, Mecidiye Tabyası'nın alt kısmındaki otluk alanda bulunan mezarlar, 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi (93 Harbi) sırasında hayatını kaybeden yedi kardeşe işaret ediyor. Araştırmacı-yazar Taner Özdemir yıllar önce bu mezarları tespit edip fotoğraflarla kayıt altına aldı; ancak gömülü kişilerin kimliklerine ilişkin somut bir bilgi henüz yok.

mezarların konumu ve görünümü:

Mezarlar, tabyanın alt bölümünde ve otların arasında yer alıyor; yan yana dizilmiş biçimde tam yedi mezar olduğu aktarılıyor. Bölgedeki izler, Erzurum savunmasında verilen çetin mücadelenin somut bir tanığı olarak değerlendiriliyor. Fotoğraflar ve tespitler, söz konusu noktayı belgeleyip gelecekte yapılacak düzenlemeler için temel oluşturuyor.

tarih, kimlik ve vefa çağrısı:

Kimlikleriyle ilgili herhangi bir bilgimiz mevcut değil ifadelerini kullanan Özdemir, isimsiz kahramanların da hafızada yer etmesi gerektiğini vurguluyor. Özdemir, 93 Harbi'nin bilinen kahramanları kadar bu yedi kardeşin de önemine dikkat çekerek, Nene Hatunlar, Kervaklı Hüseyin Ağalar, Name Kadınlar ve Yaşar Emmiler gibi isimlerle anılanların yanına isimsizlerin hikâyelerinin de eklenmesi gerektiğini belirtiyor.

Yerel tarih ve vefa adına mezarların korunması, kimlik çalışmalarının sürdürülmesi ve bölgenin düzenlenmesi talepleri ön plana çıkıyor. Mezarların gün yüzüne çıkarılması ve belgelenmesi, hem tarihî belleğin güçlendirilmesine hem de gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlayacak önemli bir adım olarak görülüyor.

ERZURUM’DA 93 HARBİ SIRASINDA ŞEHİT DÜŞEN 7 KARDEŞİN YAN YANA DEFNEDİLDİĞİ MEZARLAR, MECİDİYE...

ERZURUM’DA 93 HARBİ SIRASINDA ŞEHİT DÜŞEN 7 KARDEŞİN YAN YANA DEFNEDİLDİĞİ MEZARLAR, MECİDİYE TABYASI’NIN HEMEN ALTINDA OTLARIN ARASINDA GÜN YÜZÜNE ÇIKARILMAYI BEKLİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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