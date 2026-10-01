Erzurum'da ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde yerinde değerlendirme

Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne ziyaret

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral, sağlık hizmetlerinin işleyişini yerinde görmek amacıyla Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette kurumun üst düzey yöneticileri kendisine eşlik etti.

Toplantı ve kurumsal değerlendirme:

Meral, merkez idari birimleriyle başlayan program kapsamında Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Erol Tuşik ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda merkezin genel durumu, hasta kabul süreçleri ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik atılabilecek adımlar detaylı şekilde ele alındı.

Birim ziyaretleri ve personel görüşmeleri:

İl Sağlık Müdürü Meral, merkez bünyesindeki tüm tıbbi birimleri tek tek ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu. Görevli sağlık personeli ve hekimlerle görüşen Meral, çalışanların talep ve önerilerini dinledi; sunulan ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde vatandaş memnuniyetinin daima ön planda tutulması gerektiğini vurguladı.

Ziyaret sırasında yetkililer, merkezin mevcut ihtiyaçları ve yürütülen çalışmalar hakkında Meral'e brifing sundu. Değerlendirmelerin odağında hizmet etkinliğinin artırılması ve hasta süreçlerinin iyileştirilmesi yer aldı. Program, yapılan incelemeler ve öneriler doğrultusunda hizmet süreçlerinin daha etkin hale getirilmesine yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.

ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET MERAL, SAĞLIK HİZMETLERİNİN İŞLEYİŞİNİ YERİNDE İNCELEMEK AMACIYLA ERZURUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ’Nİ ZİYARET ETTİ.