Erzurum'da aile odaklı evde bakım için ağustosta 87 milyon 432 bin lira aktarıldı

Erzurum'da evde bakım ödemeleri tamamlandı

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, engelli vatandaşların aile ortamında bakımının sürdürülmesi amacıyla 2026 yılı Ağustos ayı ödemelerini gerçekleştirdi. İl genelinde yapılan ödemeler, bakım veren yakınların hesaplarına aktarıldı.

ödemelerin kapsamı ve tutarı:

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yürütülen "Engelli Evde Bakım Hizmeti" kapsamında, Erzurum'da hak sahiplerine yapılan ödeme tutarı 87.432.853,68 TL olarak açıklandı. İl Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda ödemelerin şehir genelindeki engelli bakıcılarının hesaplarına yatırıldığı belirtildi.

aile odaklı hizmet modelinin hedefleri:

Yetkililer, uygulamanın amacını engelli bireylerin sosyal hayattan kopmadan, kendi ailelerinin yanında ve sıcak bir yuva ortamında bakımının sağlanması şeklinde özetliyor. Bakanlığın aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen desteklerin, hem engelli vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hem de evde bakım sağlayan yakınlarının mali yükünü hafifletmeyi hedeflediği vurgulandı.

İl Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda hizmetin kentte ulaştığı bütçeyi paylaşıp "Aile Odaklı Hizmet Modeli Güçleniyor" mesajını ileterek engelli ve yaşlı vatandaşların yanında olunacağı taahhüdünü yineledi. Yapılan açıklamada, hak sahiplerine yönelik desteklerin düzenli olarak sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, ödemelerin tamamlandığını ve hizmetin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini belirtti.

ERZURUM AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ, ENGELLİ VATANDAŞLARIN AİLE ORTAMINDA BAKIMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA 2026 YILI AĞUSTOS AYINDA KENT GENELİNDE TOPLAM 87 MİLYON 432 BİN 853,68 TL ÖDEME GERÇEKLEŞTİRDİ.