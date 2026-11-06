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Erzurum'da akşam karı kent merkezinde günlük yaşamı etkiledi

Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde Erzurum kent merkezine indi; yollar beyaza büründü, yazlık lastiklerle trafikte güçlük yaşandı, çiftçilere uyarı yapıldı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 20:27

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EDİTÖR: Aslı Han

Erzurum'da akşam karı kent merkezinde günlük yaşamı etkiledi

erzurum merkezinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı:

Gün boyu yağmur olarak devam eden yağışlar, akşam saatlerine doğru Erzurum kent merkezinde lapa lapa kar şeklinde etkisini gösterdi. Kısa sürede cadde ve sokakları beyaza döndüren yağış, özellikle açık profilli veya yazlık lastiklerle yola çıkan sürücüleri zaman zaman zor durumda bıraktı.

trafikte yaşanan zorluklar ve güvenlik önlemleri:

Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi ve zemin kayganlaşması nedeniyle trafikte dikkatli olmanın önemine vurgu yaptı. Yetkililer, uygun lastik kullanımı, hızın azaltılması ve takip mesafesine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Trafikte aksamaların kısa süreli olduğu, yerel ekiplerin tuzlama ve temizleme çalışmalarını hızla yürüttüğü bildirildi.

meteorolojiden zirai don uyarısı:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, yurdu etkilemesi beklenen soğuk havayla birlikte bölge genelinde Erzurum, Erzincan, Ardahan, Bayburt ve çevreleri için 7 Kasım Cumartesi gece saatlerinden itibaren hafif ve yer yer orta şiddette zirai don beklendiğini açıkladı. Kurum, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların ürünlerini korumak için gerekli tedbirleri almalarını ve gelişmeleri takip etmelerini istedi.

ERZURUM’DA BİR SÜREDİR YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, AKŞAM SAATLERİNE DOĞRU KENT...

ERZURUM’DA BİR SÜREDİR YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, AKŞAM SAATLERİNE DOĞRU KENT MERKEZİNDE DE ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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