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Erzurum'da çatıya çıkan zanlı eşi ve polis tarafından ikna edilerek gözaltına alındı

Yakutiye Gez Mahallesi'nde yakalama kararı olan şahıs çatıya çıkarak kendine zarar verdi; polis ve eşinin çabasıyla ikna edilip gözaltına alındı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Erzurum'da çatıya çıkan zanlı eşi ve polis tarafından ikna edilerek gözaltına alındı

Olayın gelişimi:

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Gez Mahallesi 1. Sümbül Sokak'ta gece saatlerinde polis ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş yakalama kararı bulunan bir şahsı takibe aldı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan kişi sokak üzerinde bulunan Kartopu Apartmanı'nın çatı katına çıktı.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

Çatıya çıkan şahsın ailevi problemleri olduğu ve burada kendisine zarar vermeye başladığı öğrenildi. Çevredekilerin ve polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis, sağlık ekipleri ve tedbir amaçlı itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri olası atlama ihtimaline karşı binanın önünde önlem alırken, polis ekipleri sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.

İkna süreci ve gözaltı:

Emniyet güçleri şahsın güvenli şekilde indirilmesi için uzun süre müzakere yürüttü. İkna çalışmalarının yetersiz kalması üzerine şahsın eşi olay yerine getirildi. Eşinin ve müzakereci polisin yoğun çabaları sonucu şahıs ikna edilerek yaralı halde çatıdan indirildi ve gözaltına alındı.

Olay yerinde hazır bekletilen ambulansta ilk müdahalesi yapılan şahıs, ifadesi alınmak ve adli işlemleri tamamlanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Erzurum&#039;da hareketli gece: Çatıya çıkan firari şahıs ikna edilerek gözaltına alındı

Erzurum'da hareketli gece: Çatıya çıkan firari şahıs ikna edilerek gözaltına alındı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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