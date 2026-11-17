Erzurum'da ekim ayında araç devri verileri

Erzurum'da 2026 yılı ekim ayında toplam 4 bin 300 motorlu kara taşıtının devri gerçekleştirildi. Bu rakam, kentteki ticari ve bireysel ikinci el hareketliliğinin aylık ve yıllık bazda gerilediğini gösteriyor.

aylık değişim:

Eylül 2026'da kentte toplam 4 bin 578 motorlu kara taşıtının devri gerçekleştirilmişti; ekimde devir sayısı bir önceki aya göre 278 azalarak yüzde 6,1 geriledi.

yıllık karşılaştırma ve araç türleri:

Geçen yılın aynı döneminde Erzurum'da 4 bin 613 motorlu kara taşıtının devri yapılmıştı. Buna göre 2026 ekiminde yıllık bazda 313 adetlik düşüş yaşandı ve gerileme yüzde 6,8 olarak kaydedildi.

Ekim 2026'de devri yapılan taşıtların türlerine bakıldığında en yüksek sayıyı 2 bin 769 otomobil oluşturdu. Diğer türler arasında 893 kamyonet, 321 traktör, 110 motosiklet, 105 kamyon, 69 minibüs, 22 otobüs ve 11 özel amaçlı taşıt yer aldı.

Veriler, otomobillerin pazardaki ağırlığını koruduğunu ve toplam devrin azalma eğiliminde olduğunu işaret ediyor; aylık ve yıllık düşüşlerin sektörün hareketini nasıl etkileyebileceği, ticari ve bireysel alım-satım eğilimleri ile araç tipi tercihlerinin izlenmesi üzerinden yapılacak değerlendirmelerle daha net görülecek.

ERZURUM’DA 2026 YILI EKİM AYINDA 4 BİN 300 MOTORLU KARA TAŞITININ DEVRİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.