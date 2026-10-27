Erzurum'da gastronomi eğitiminin yeni adresi: yerel mutfak mirası okula giriyor

Erzurum'da gastronomi eğitiminin yeni adımı

Gastronomi alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla planlanan Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi'nin ilk uygulaması Erzurum'da hayata geçirildi. Açılışı yapılan Ülker Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla törenle hizmete girdi.

Törene, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yahya Ülker, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Erzurum milletvekilleri Abdurrahim Fırat ve Mehmet Emin Öz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan, Erzurum Valisi Aydın Baruş ile çok sayıda protokol üyesi, kurum temsilcisi, öğrenci ve vatandaş katıldı.

eğitim programı ve atölye yapısı:

Okulda teorik derslerin yanı sıra kapsamlı uygulamalı mutfak eğitimleri verilecek. Eğitim süreci 5 yıllık olup içinde İngilizce hazırlık sınıfı da bulunuyor. Öğrenciler süt ürünleri, et kesimi ve pişirme atölyeleri gibi sektöre özgü uygulama alanlarında yetiştirilecek; hijyen, gıda güvenliği ve mutfak sanatları dersleri programın temelini oluşturacak.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, okulun üç ana bölüm halinde planlandığını vurguladı: üretim (hamur işi, tatlı ve benzeri hazırlama), servis (hizmet sunumu) ve işletmecilik. Okulun pansiyonlu olması sebebiyle civar illerden ve ilçelerden yetenekli öğrencilerin seçilip eğitime alınacağı belirtildi. Ayrıca öğrencilerin ulusal ve uluslararası mesleki deneyimlere hazırlanmaları hedefleniyor.

kültürün kayıt altına alınması ve tanıtımı:

Konuşmasında yerel yemek kültürünün korunması ve dünyaya tanıtılmasının önemine dikkat çeken Bakan Tekin, Anadolu mutfaklarının doğru ve özgün biçimde sunulmasına vurgu yaptı. Tekin, bu yaklaşımı örnekleyerek "Michelin yıldızlı lokanta arıyorsak bu bizim ayıbımızdır" sözleriyle, yereldeki lezzetlerin hak ettiği değeri bulmasının gerekliliğine işaret etti.

Bakanlık, illerde yerel yemeklerin üretiminden servisine kadar kültürü yansıtan bir listeleme ve akreditasyon mekanizması geliştirmeyi planlandığını açıkladı. Tekin ayrıca Emine Erdoğan'ın desteklediği "anne reçeteleri" çalışmasının gastronomi liseleriyle entegre edilerek kültürel mirasın kayda geçirilmesi hedefinin bulunduğunu belirtti.

Yahya Ülker, konuşmasında eğitime ve topluma katkı vermenin aile mirası olduğunu söyleyerek, okulun Ülker ve Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki iş birliğinin doğal bir devamı olduğunu ifade etti. Ülker temsilcisi, Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı ile yürütülen Yemekte Denge Eğitim Projesi'nin 25 ilde yaklaşık 7 milyon öğrenci, öğretmen ve ebeveyne ulaştığını hatırlattı ve okulun gastronomi mirasının geleceğe aktarılmasına katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

Açılışın ardından protokol üyeleri okulun eğitim ve uygulama alanlarını gezdi. Programa ayrıca Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Ülker CEO'su Özgür Kölükfakı, Ülker ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşkın, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Resmî açılış, kurdelenin kesilmesiyle tamamlandı; okulun hem eğitim-öğretim hem de bölgesel turizme katkı sağlayacak bir merkez olarak geliştirilmesi hedefleniyor.

GASTRONOMİ ALANINDA NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI YETİŞTİRMEK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN TÜRKİYE GASTRONOMİ LİSELERİ PROJESİ’NİN İLK ADIMI ERZURUM’DA ATILDI. ÜLKER GASTRONOMİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ’NİN AÇILIŞI, MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN’İN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.