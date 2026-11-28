Eğitim programı ve yürütücüleri:

Türk Kızılay tarafından hayata geçirilen Evde Bakım Rehberliği ve Destek Projesi kapsamında Erzurum'da gönüllülere yönelik kapsamlı bir bakım eğitimi düzenlendi. Program, Türk Kızılay Sağlık Hizmetleri ve İlk Yardım Müdürlüğü tarafından organize edildi ve eğitimler, il merkezi kadın kolları başkanı Fatma Alsaran öncülüğünde yürütüldü. Teorik ve uygulamalı oturumları Yeşim Arslanoğlu ile Gökhan Çetin verdi.

Eğitimde hangi konular işlendi:

Eğitim programı, gönüllülere bakım süreçlerinde ihtiyaç duyulan temel bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefledi. Katılımcılara etik ilkeler, yara bakımı, ilk yardım, ağız ve diş sağlığı, güvenli yaşam alanı oluşturma, yatak içi pozisyonlama, transfer teknikleri ve çarşaf değiştirme gibi uygulamalar teorik anlatımın yanı sıra uygulamalı olarak aktarıldı. Uygulamalı eğitimlerde katılımcıların temel bakım tekniklerini sahada uygulayabilecek düzeye gelmeleri amaçlandı.

Sahaya dönüş: hane ziyaretleri başladı:

Eğitimi tamamlayan gönüllüler, edindikleri bilgi ve becerileri doğrudan sahaya taşıdı ve Erzurum'da yaşlı ile engelli bireylerin yaşadığı hanelere ziyaretler başladı. Proje kapsamında bu hane ziyaretlerinin düzenli olarak sürdürülmesi planlanıyor; ziyaretlerde hem bakım desteği hem de bakım veren ailelere rehberlik sağlanacak.

Projenin hedefleri ve açıklamalar:

Fatma Alsaran yaptığı açıklamada, yaşlı ve engelli bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesinin toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: "Bu eğitimlerle gönüllülerimizin bilinçli ve donanımlı bir şekilde ihtiyaç sahibi bireylere destek olmalarını amaçlıyoruz. Sadece bireylerimize değil, bakım veren ailelerimize de rehberlik ederek iyiliği ve dayanışmayı her haneye ulaştırmayı hedefliyoruz." Alsaran, emeği geçen eğitimcilere ve katılan gönüllülere teşekkür etti.

Proje, gönüllülük ve toplumsal dayanışma ilkesiyle yürütülüyor; amaç, yaşlı ve engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak, bakım veren ailelerin bilinçlenmesini sağlamak ve gönüllülerin bakım süreçlerine ilişkin bilgi ile farkındalıklarını geliştirmektir. Türk Kızılay, bu alandaki rehberlik ve sosyal destek çalışmalarını Erzurum'da düzenli ziyaretler aracılığıyla sürdürmeyi planlıyor.

TÜRK KIZILAY, EVDE BAKIM REHBERLİĞİ VE DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA ERZURUM’DA GÖNÜLLÜLERE YÖNELİK BAKIM EĞİTİMİ DÜZENLEDİ.