Erzurum'da iletişim yüzyılı eğitimiyle kamu ve basın güçleniyor

İletişim Yüzyılı eğitimi Erzurum'da başladı

İletişim Başkanlığı tarafından kamu kurumları personeli ve basın mensuplarına yönelik düzenlenen 'İletişim Yüzyılı: Güçlü İletişim, Etkin Kamu Bölge Müdürlükleri Eğitimleri' Erzurum'da başladı. Program iki gün sürecek ve katılımcılara dezenformasyonla mücadele, CİMER uygulamaları, yapay zeka destekli araştırma ve kriz yönetimi gibi başlıklarda eğitim verilecek.

Programın açılışı ve ev sahipleri:

Etkinlik, İletişim Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda ve Erzurum Valiliği ev sahipliğinde; Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Vali Yardımcısı Fatih Uzun, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen kurumlara ve programa katılanlara teşekkür etti.

Eğitim içerikleri ve hedefleri:

İletişim Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürü Recep Küçükece, eğitimlerin amacının kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek, kurumsal kapasiteyi artırmak ve iletişim alanındaki yenilikleri ortak akılla paylaşmak olduğunu vurguladı. Küçükece, 'Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda bir iletişim yüzyılı yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda sorumluluk bölgemizde görev yapan, gerek basın mensuplarımızla gerekse kamu kurumlarımızın halkla ilişkiler ve CİMER birimlerinde görev yapan fedakar personelimizle her zaman güçlü bir bağ kurma gayretindeyiz. Çünkü biliyoruz ki etkin, şeffaf, hızlı ve doğru iletişim, vatandaş-devlet ilişkisinin merkezinde yer almaktadır.' ifadelerini kullandı.

İki gün sürecek program, bölge genelindeki kamu personeli ve gazetecilerin yoğun katılımıyla devam ediyor. Alanında uzman isimler tarafından verilecek oturumlarda katılımcılara; dezenformasyonla mücadele yöntemleri, halkla ilişkiler ve CİMER uygulamaları, yapay zeka ile araştırma ve bilgi sentezleme ile kurumsal itibar yönetimi ve kriz yönetimi başlıklarında uygulamalı ve uygulamaya yönelik bilgiler aktarılacak.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN ERZURUM’DA "İLETİŞİM YÜZYILI" EĞİTİM PROGRAMI KAMU KURUMLARI PERSONELİ VE BASIN MENSUPLARINA YÖNELİK DÜZENLENEN "İLETİŞİM YÜZYILI: GÜÇLÜ İLETİŞİM, ETKİN KAMU BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ EĞİTİMLERİ" ERZURUM'DA BAŞLADI.