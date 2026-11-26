Erzurum'da 2026'nın ilk 9 ayında ruhsat ve iskân verileri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Erzurum'da 2026 yılının ilk dokuz ayında 6 bin 734 daire için yapı ruhsatı düzenlendi. Aynı dönemde yapı kullanma izin belgesi (iskân) verilen daire sayısı 2 bin 766 olarak kaydedildi. Geçen yılın tamamında ruhsat sayısı 7 bin 821, iskân sayısı ise 2 bin 445 olmuştu.

çeyreğe göre ruhsat ve iskân dağılımı:

2026'nın çeyreklik dağılımında ruhsatlar birinci çeyrekte 1.351, ikinci çeyrekte 3.007 ve üçüncü çeyrekte 2.376 daire için verildi. Aynı dönemde iskân sayıları ise birinci çeyrekte 586, ikinci çeyrekte 207 ve üçüncü çeyrekte 589 olarak kayıtlara geçti.

yıllara göre ruhsat trendi:

2010-2025 dönemindeki yıllık ruhsat verileri dalgalı bir seyir gösteriyor. 2010'da 5 bin 519 olan yıllık ruhsat sayısı, 2011'de 2 bin 361 ile geriledi; sonraki yıllarda 2012'de 4 bin 9, 2013'te 4 bin 926, 2014'te 4 bin 584 ve 2015'te 4 bin 962 olarak gerçekleşti. 2016'da 7 bin 561 ve 2017'de 7 bin 935 ile yükseliş gözlendi. 2018'de 5 bin 826, 2019'da 3 bin 381, 2020'de 5 bin 660 oldu. Dönemin en yüksek yıllık düzeyi 8 bin 878 ile 2021'de kaydedildi; 2022'de 3 bin 857ye gerileyen sayı, 2023'te 6 bin 3, 2024'te 6 bin 597 ve 2025'te 7 bin 821 olarak yeniden yükseldi.

Çeyrek bazlı değerlendirmelerde de dalgalanmalar öne çıkıyor. Örneğin 2017'de üçüncü çeyrekte 2 bin 717 ile yıl içi yüksek çeyreklik rakamlar görülürken, 2025'in ikinci çeyreğinde 3 bin 172 daireye ruhsat verilmesi son yılların önemli çeyreklik artışlarından birini oluşturdu.

iskân rakamlarında yıllık ve dönemsel eğilim:

Yapı kullanma izin belgesi verilerinde yıllık zirve 2019'da 6 bin 115 daire ile gerçekleşti. 2010'daki 1.558 seviyesinden başlayan seyir, 2011'de 2 bin 385, 2012'de 1.977, 2013'te 3 bin 592, 2014'te 3 bin 500 şeklinde devam etti. 2015'te 2 bin 376'ya gerileyen iskân sayısı, 2016'da 3 bin 852, 2017'de 3 bin 948, 2018'de 3 bin 562 oldu. 2019 zirvesinin ardından 2020'de 2 bin 880, 2021'de 4 bin 31, 2022'de 4 bin 628, 2023'te 5 bin 4 ve 2024'te 3 bin 121 iskân verildi; 2025'te ise yıllık iskân sayısı 2 bin 445 olarak kaydedildi.

Çeyreklik örneklere bakıldığında 2019'un ilk çeyreğinde 3 bin 844 dairenin iskân aldığı; 2024'te dördüncü çeyrekte 1.410, 2025'te ise ilk çeyrekte 504, ikinci çeyrekte 910, üçüncü çeyrekte 704 ve dördüncü çeyrekte 327 daireye iskân verildiği görülüyor. 2026 yılının ilk üç çeyreğinde iskân sayıları sırasıyla 586, 207 ve 589 olarak kaydedildi.

TÜİK tarafından yayımlanan tabloda 2024 ve 2025 yılları ile 2026 yılının ilk ve ikinci çeyrek verilerinin revize edildiği bildirildi; dolayısıyla dönemler arasındaki karşılaştırmalarda bu revizyonların dikkate alınması gerekiyor.

ERZURUM’DA 2026 YILININ İLK 9 AYINDA 6 BİN 734 DAİRE İÇİN YAPI RUHSATI VERİLİRKEN, 2 BİN 766 DAİRE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İSKÂN) ALDI. GEÇEN YILIN TAMAMINDA 7 BİN 821 DAİREYE YAPI RUHSATI, 2 BİN 445 DAİREYE İSE İSKÂN VERİLDİ.