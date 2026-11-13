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Erzurum'da okul güvenliği ve eğitim süreçleri kapsamlı biçimde değerlendirildi

Erzurum'da 955 eğitim yöneticisi ve personelinin katıldığı toplantıda okul güvenliği, erken müdahale mekanizmaları ve kurumlar arası koordinasyon ele alındı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 08:55

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Erzurum'da okul güvenliği ve eğitim süreçleri kapsamlı biçimde değerlendirildi

Okul güvenliği toplantısı detayları:

Erzurum'da okul güvenliğinin güçlendirilmesi ve eğitim ortamlarındaki risklerin önceden belirlenmesi amacıyla düzenlenen değerlendirme toplantısına 955 eğitim yöneticisi ve personeli katıldı. Program, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi ve koruyucu ile önleyici hizmetlerin etkinliğinin artırılmasına odaklandı.

Katılımcılar ve sunum başlıkları:

Toplantıda; İl genelindeki resmî ve özel kurumları temsilen 550 okul müdürü, 20 ilçede görev yapan 385 psikolojik danışman ve rehber öğretmen ile 20 ilçe millî eğitim müdürü hazır bulundu. İlgili kurumlar uzmanlık alanlarına yönelik sunumlar yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü nihilizm (aşırıcılık) konularında, İl Jandarma Komutanlığı siber farkındalık üzerine, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ise özel eğitim hizmetleri ile psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale hizmetleri hakkında detayları paylaştı.

Erken müdahale ve kurumlar arası koordinasyon:

Gün boyunca yapılan değerlendirmelerde öğrencilerin fiziksel, psikolojik ve dijital güvenliğinin sağlanması için erken müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesi gereği vurgulandı. Program sonunda koruyucu çalışmaların yaygınlaştırılmasına yönelik adımların atılması ve kurumlar arası iş birliğinin artırılması kararlaştırıldı.

Toplantıya Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay ve İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici de katılarak süreçlerin takip edileceğini belirtti. Etkinlik, "güvenli okul, güçlü eğitim, huzurlu gelecek" anlayışı çerçevesinde tamamlandı ve çocukların sağlıklı ortamlarda yetişmesinin ortak bir sorumluluk olduğu tekrarlandı.

ERZURUM’DA OKUL GÜVENLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE EĞİTİM ORTAMLARINDAKİ RİSKLERİN ÖNCEDEN...

ERZURUM’DA OKUL GÜVENLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE EĞİTİM ORTAMLARINDAKİ RİSKLERİN ÖNCEDEN BELİRLENMESİ AMACIYLA 955 EĞİTİM YÖNETİCİSİ VE PERSONELİNİN KATILIMIYLA KAPSAMLI BİR DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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