erzurum'da sağanak yolları etkiledi:

Erzurum'un Palandöken ilçesinde etkili olan sağanak yağış, özellikle Kosova Caddesi 5. Sokak'ta yolların suyla dolmasına neden oldu. Şiddetli yağış sonrası cadde adeta gölete döndü; su seviyesinin yükseldiği yolda bir araç mahsur kaldı, bölgeden geçen çok sayıda aracın plakası ise yerinden çıkarak suya düştü.

yetkililerin müdahalesi:

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, sürücülerin güvenliğini sağlamak ve olası kazaları önlemek amacıyla caddeyi araç trafiğine kapattı. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlayarak bölgedeki ulaşımın kontrolünü üstlendi.

tahliye çalışmaları ve uyarılar:

Belediye ve ilgili kurum ekipleri, cadde ve çevresindeki suyun tahliyesi için çalışmalara başladı. Yetkililer, müdahale süresince sürücüleri alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyardı ve tahliye çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

ERZURUM’UN PALANDÖKEN İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, ULAŞIMDA AKSAMALARA NEDEN OLDU.