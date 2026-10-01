Erzurum'da sanayi alanı genişliyor: 2. OSB'ye 650 dönümlük ilave onaylandı

ETSO eylül meclis toplantısı öne çıkan karar ve faaliyetleri:

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirildi. Meclis divanı ve üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda oda faaliyet raporu müzakere edilerek karara bağlandı. Toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın ile yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

2. OSB'ye ilave alan kararı:

Toplantıda en dikkat çeken karar, Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi (2. OSB) için alınan ilave alan tahsisi oldu. Mecliste, 650 dönümlük ilave alan tahsisi resmi olarak onaylandı. Ayrıca 2. OSB yönetimi Eylül ayı Yönetim Kurulu Toplantısı'nın da gerçekleştirildiği belirtildi.

kent ekonomisi canlandırma adımları:

ETSO çatısı altında Eylül ayında kent ekonomisini destekleyecek bir dizi etkinlik ve açılış da hayata geçirildi. Bunlar arasında Uluslararası Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı açılışı, Tema Marketler Palandöken AVM açılışı ve Erzurum Coğrafi İşaretler Bilgilendirme Semineri yer aldı. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla ETSO ev sahipliğinde Sektör Paydaşları Toplantısı düzenlendi.

ulusal ve uluslararası programlar ile temaslar:

Mecliste, KOBİ'ler İçin Destek ve Dönüşüm Programı ile Türkiye‑AB İş Dünyası Diyaloğu II Çalıştayı'nın ETSO çatısı altında organize edildiği kaydedildi. Temsilciler ayrıca Ankara'da düzenlenen TOBB Türkiye Orman Ürünleri Meclisi Toplantısı ile "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programlarına katılım sağladıklarını bildirdi.

ziyaretler ve komite çalışmaları:

Toplantıda kurumsal temaslar da değerlendirildi; eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Vehbi Orakçı ile bir Tunceli heyeti ETSO'yu ziyaret etti, MHP Erzurum İl Yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunuldu. Kurul bazlı faaliyetler kapsamında Erzurum MEİP Yürütme Kurulu Toplantıları, Erzurum Genç Girişimciler Kurulu Ağustos ayı icra toplantısı ve ETSO Eylül ayı Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı tamamlandı.

Meclis üyeleri, bölgesel ve sektörel konularda dilek, temenni ve çözüm önerilerini sunduktan sonra toplantı sona erdi.

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI (ETSO) EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI, MECLİS BAŞKANI GÖKHAN YILMAZ BAŞKANLIĞINDA MECLİS SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.