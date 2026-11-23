Erzurum'da şehit öğretmenler anısına tören:

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Erzurum'da düzenlenen anma programında, İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici başkanlığında Şehit Öğretmenler Anıtı ziyaret edildi. Etkinlik, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda yer alan ifadelerle desteklendi.

Törenin ayrıntıları:

Programa katılanlar anıta çelenk koydu ve şehit öğretmenler için saygı duruşunda bulunuldu. Erzurum Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Vatanımızın dört bir yanında, ülkemizin geleceğini inşa etmek ve nesillerimizi yetiştirmek uğruna görev yaparken şehit düşen kahraman öğretmenlerimiz rahmet, minnet ve saygıyla anıldı" denildi.

Ekici'nin vurguları:

İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, programda şehit öğretmenlerin aziz hatıralarına ve öğretmenlik mesleğinin kutsiyetine dikkat çekti. Ekici, "Öğretmenlik, yalnızca bilgi aktarmak değil; bir milletin geleceğine yön vermek, gönüllere dokunmak ve nesiller yetiştirmektir. Aziz şehit öğretmenlerimiz, bu kutsal görevi canları pahasına yerine getirerek milletimizin gönlünde silinmez izler bırakmışlardır. Onların yarım kalan hayallerini yaşatmak, emanetlerine sahip çıkmak ve yetiştirdikleri nesillerin izinden yürümek hepimizin ortak sorumluluğudur. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete irtihal eden ve görevi başında şehit düşen bütün öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, öğretmenliğin toplumsal önemine dair hatırlatmalar yaparken, şehit öğretmenlerin bıraktığı mirasın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması sorumluluğunu ön plana çıkardı.

ERZURUM’DA 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KAPSAMINDA ŞEHİT ÖĞRETMENLER ANITI ZİYARET EDİLDİ 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA, İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜM SÜLEYMAN EKİCİ’NİN KATILIMIYLA ŞEHİT ÖĞRETMENLER ANITI’NA ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLDİ.