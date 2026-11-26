kentte tarihi yapılar beyaza büründü

Erzurum'da etkili olan kar yağışı kent genelinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Çifte Minareli Medrese, Yakutiye Medresesi, Üç Kümbetler ve Erzurum Kalesi gibi simge yapıların taş yüzeyleri beyaz örtüyle kaplandı. Yerli ve yabancı ziyaretçiler ile fotoğraf tutkunları, tarihi mekanların önünde yoğunluk oluşturdu ve bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.

palandöken'de kış turizmi canlandı:

Palandöken Kayak Merkezi de yağan karla birlikte tamamen beyaza büründü. Çam ağaçlarının üzerindeki kar birikintileri ve sisin yarattığı atmosfer, bölgeye özgü eşsiz görüntüler ortaya koydu. Şehrin simgelerinden yüksekten atlama kuleleri de karla kaplı manzarasıyla dikkat çekti.

ulaşım için aralıksız çalışmalar:

Belediye ve karayolları ekipleri, kar yağışının günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkilememesi için kent merkezindeki ana arterlerde ve Palandöken yolunda kar küreme ile tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Ekiplerin müdahaleleri, bölgede ulaşımın akıcı kalmasını hedefliyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NİN EN ÖNEMLİ KIŞ TURİZMİ VE TARİH MERKEZLERİNDEN ERZURUM’DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, KENT GENELİNDE KARTPOSTALLIK MANZARALAR OLUŞTURDU.