Dolar 49,0284 +0,03%
Euro 55,5585 +0,03%
Bist 12.196,10 +2,08%
Altın Gram 6.621,71 +0,34%
EUR/USD 1,1310 -0,21%
Brent Petrol 99,55 +1,55%
--°

Erzurum'da vicdan ve merhamet için yeni atılım: vali yardımcısına ilk ziyaret

VİMEP, Erzurum yapılanmasını başlattı; ekip ilk ziyaretini Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay'a yaparak çocuk ve gençlere yönelik projelerini paylaştı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum'da vicdan ve merhamet için yeni atılım: vali yardımcısına ilk ziyaret

Vicdan ve Merhamet Platformu (VİMEP) Erzurum'da yapılanmaya başladı

Vicdan ve Merhamet Platformu (VİMEP), Erzurum merkezli yapılanma çalışmalarını resmen başlattı. Platformun yeni kurulan Erzurum ekibi, açılış niteliğindeki ilk ziyaretini Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay'a gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında platformun hedefleri ve il genelinde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

ekibin yapısı ve öncelikli hedefleri:

VİMEP Erzurum yapılanmasında aktif görev alan isimler arasında Dr. Derya Sahil Eroğlu, Dr. Şule Erdilmen Ocak, Sosyolog Nurhan Turgut, Mine Günhan ve Elif Aydın yer alıyor. Ekip, toplum içinde vicdan, merhamet, empati ve sorumluluk bilincini güçlendirecek faaliyetlere öncelik vereceklerini belirtti.

Ekibin gündeminde özellikle çocuklar ve gençlere yönelik projeler bulunuyor. Akran zorbalığı, şiddet, dışlanma ve iletişim sorunlarının önlenmesi gibi alanlarda eğitim, farkındalık çalışmaları ve iş birliği modelleri geliştirilmesi planlanıyor. Dr. Derya Sahil Eroğlu, "Toplumsal fayda sağlayacak projeler üretmek istiyoruz" diyerek amaçlarını özetledi.

kurumsal iş birliği ve yerel destek arayışı:

Ziyarette VİMEP temsilcileri, Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay ile projelerin uygulanmasına ilişkin değerlendirmeler yaptı. Özay, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek platformun çalışmaları ve Erzurum özelinde yürütülecek girişimler hakkında bilgi aldı ve fikir alışverişinde bulundu.

VİMEP, 2017 yılında Konya'da temelleri atılan ve Mehir Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren bir oluşum olarak tanımlanıyor. Platformun Yönetim Kurulu Başkanlığını Esra Ay, Onursal Başkanlığını ise Mustafa Özdemir yürütüyor. Kurumsal yapı, yapılanmada bağımsız ve siyaset üstü bir anlayış benimsediğini vurguluyor.

Erzurum ekibi, önümüzdeki dönemde aile, eğitim, sosyal dayanışma ve toplumsal farkındalık alanlarında da projeler geliştirmeyi hedefliyor. Yerel kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile kurulacak iş birlikleriyle projelerin sürdürülebilir ve kalıcı etkiler yaratması amaçlanıyor.

Toplum içinde merhamet ve vicdanın görünürlüğünü artırmayı hedefleyen çalışmaların, özellikle çocuklar ve gençler üzerinde uzun vadeli pozitif etkiler bırakması hedefleniyor. VİMEP Erzurum ekibi, bu hedefe yönelik adımları önümüzdeki dönemde somut projelere dönüştürmeyi planlıyor.

VİCDAN VE MERHAMET PLATFORMU (VİMEP), ERZURUM’DAKİ YAPILANMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI. VİMEP ERZURUM...

VİCDAN VE MERHAMET PLATFORMU (VİMEP), ERZURUM’DAKİ YAPILANMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI. VİMEP ERZURUM EKİBİ, İLK ZİYARETİNİ ERZURUM VALİ YARDIMCISI DİDEM DİNÇ ÖZAY’A GERÇEKLEŞTİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kanseri yenen 16 yaşındaki Buse yazılımla hastalara umut olmayı hedefliyor
images

77 yıllık hatıralarıyla yeniden köy yolunda
images

Yeni sezona hazırlık: Devrek ve Gökçebey'de okul sporları koordinasyonu
images

Amedspor tutkusu isme dönüştü: oğluna Adem Mbaye Diagne adını verdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Müzeler dijitale taşınıyor: 216 mekânda dönüşüm 2026'ya kadar tamamlanacak

Bolat G20 marjında AB ve Rusya ile ekonomik ilişkileri görüştü

Adıyaman'da gece yarısı park halindeki otomobile ateş açıldı

Tekirdağ'da kaçırıldığı iddia edilen araç zincirleme kazaya neden oldu, içinde 4 yaşındaki çocuk vardı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı