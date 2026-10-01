Erzurum'da vicdan ve merhamet için yeni atılım: vali yardımcısına ilk ziyaret

Vicdan ve Merhamet Platformu (VİMEP) Erzurum'da yapılanmaya başladı

Vicdan ve Merhamet Platformu (VİMEP), Erzurum merkezli yapılanma çalışmalarını resmen başlattı. Platformun yeni kurulan Erzurum ekibi, açılış niteliğindeki ilk ziyaretini Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay'a gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında platformun hedefleri ve il genelinde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

ekibin yapısı ve öncelikli hedefleri:

VİMEP Erzurum yapılanmasında aktif görev alan isimler arasında Dr. Derya Sahil Eroğlu, Dr. Şule Erdilmen Ocak, Sosyolog Nurhan Turgut, Mine Günhan ve Elif Aydın yer alıyor. Ekip, toplum içinde vicdan, merhamet, empati ve sorumluluk bilincini güçlendirecek faaliyetlere öncelik vereceklerini belirtti.

Ekibin gündeminde özellikle çocuklar ve gençlere yönelik projeler bulunuyor. Akran zorbalığı, şiddet, dışlanma ve iletişim sorunlarının önlenmesi gibi alanlarda eğitim, farkındalık çalışmaları ve iş birliği modelleri geliştirilmesi planlanıyor. Dr. Derya Sahil Eroğlu, "Toplumsal fayda sağlayacak projeler üretmek istiyoruz" diyerek amaçlarını özetledi.

kurumsal iş birliği ve yerel destek arayışı:

Ziyarette VİMEP temsilcileri, Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay ile projelerin uygulanmasına ilişkin değerlendirmeler yaptı. Özay, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek platformun çalışmaları ve Erzurum özelinde yürütülecek girişimler hakkında bilgi aldı ve fikir alışverişinde bulundu.

VİMEP, 2017 yılında Konya'da temelleri atılan ve Mehir Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren bir oluşum olarak tanımlanıyor. Platformun Yönetim Kurulu Başkanlığını Esra Ay, Onursal Başkanlığını ise Mustafa Özdemir yürütüyor. Kurumsal yapı, yapılanmada bağımsız ve siyaset üstü bir anlayış benimsediğini vurguluyor.

Erzurum ekibi, önümüzdeki dönemde aile, eğitim, sosyal dayanışma ve toplumsal farkındalık alanlarında da projeler geliştirmeyi hedefliyor. Yerel kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile kurulacak iş birlikleriyle projelerin sürdürülebilir ve kalıcı etkiler yaratması amaçlanıyor.

Toplum içinde merhamet ve vicdanın görünürlüğünü artırmayı hedefleyen çalışmaların, özellikle çocuklar ve gençler üzerinde uzun vadeli pozitif etkiler bırakması hedefleniyor. VİMEP Erzurum ekibi, bu hedefe yönelik adımları önümüzdeki dönemde somut projelere dönüştürmeyi planlıyor.

VİCDAN VE MERHAMET PLATFORMU (VİMEP), ERZURUM’DAKİ YAPILANMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI. VİMEP ERZURUM EKİBİ, İLK ZİYARETİNİ ERZURUM VALİ YARDIMCISI DİDEM DİNÇ ÖZAY’A GERÇEKLEŞTİRDİ.