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Erzurum'da Yonca Sokak'ta çarpışma sonucu 1 kişi yaralandı

Palandöken'de Yonca Sokak'ta 25 AED 596 plakalı araç park halindeki 16 P 0528 plakalı araca çarptı; bir yolcu ağır yaralandı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 22:07

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Erzurum'da Yonca Sokak'ta çarpışma sonucu 1 kişi yaralandı

kaza ve ilk müdahale:

Erzurum'un Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi Yonca Sokak'ta meydana gelen kazada, saat 20.30 sıralarında seyir halindeki bir otomobilin park halindeki araca çarpması sonucunda 1 kişi yaralandı. Olay, Özel Buhara Hastanesi'nin arka kısmındaki sokakta kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki aracın plakası 25 AED 596, park halindeki aracın plakası ise 16 P 0528 olarak tespit edildi. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da ağır maddi hasar oluştu. Kazaya intikal eden sağlık ekipleri, ön yolcu koltuğunda bulunan ve bilincinin kapalı olduğu belirtilen yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve hasta ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

görgü tanıkları ve çelişkili ifadeler:

Görgü tanıkları, kazaya karışan otomobilde iki kişinin bulunduğunu belirtti. Tanık ifadelerine göre, kazanın ardından araçta bulunan kişilerden birinin olay yerinden ayrıldığı öne sürüldü. Aynı tanıklar, ön yolcu koltuğunda yaralı olarak bulunan kişinin kazadan önce otomobili kullandığını iddia etti.

soruşturma devam ediyor:

Söz konusu iddialar yetkili makamlarca henüz doğrulanmadı. Olayla ilgili resmî bir inceleme başlatıldığı, kaza nedeninin ve olası sorumlulukların yapılacak tespitlerle netleştirileceği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

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Erzurum'da trafik kazası: 1 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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