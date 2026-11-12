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Erzurum'dan Sarıoğlan'a atanan Burak Serttaş göreve başladı

Atatürk Üniversitesi mezunu Burak Serttaş, 111. dönem kaymakamlık kursunu üstün başarıyla tamamlayıp Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine kaymakam olarak atandı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum'dan Sarıoğlan'a atanan Burak Serttaş göreve başladı

Atama ve görev:

Atatürk Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü mezunu Burak Serttaş, İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 111. Dönem Kaymakamlık Kursunu üstün başarıyla tamamlamasının ardından Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine kaymakam olarak atandı. Serttaş, mesleki eğitim ve saha deneyimleriyle yeni görevine başlayacak.

eğitim ve mesleki gelişim:

Serttaş, 2015 yılında Atatürk Üniversitesi'nden mezun oldu. 2022 yılında Kaymakam Adaylığı Sınavı'nı kazanan serttaş, 2023'te Kayseri Valiliği'nde kaymakam adayı olarak göreve başladı. İl merkezindeki stajının ardından Diyarbakır'ın Silvan, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde, mülkiye müfettişi refakatinde teftiş stajı yaptı.

saha deneyimi ve ödüller:

6 Şubat 2023 depremleri sonrası Kahramanmaraş'ta koordinatör kaymakam olarak görevlendirilen Serttaş, afet bölgesinde kamu hizmetlerinin koordinasyonunda görev aldı. Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yaklaşık 16 ay kaymakam vekilliği yapan Serttaş, ilçeye sunduğu hizmetler nedeniyle Taraklı Belediye Meclisi tarafından hemşehrilik beratı ile onurlandırıldı.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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