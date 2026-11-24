Malili öğrenci Erzurum yaşamına entegre oldu

22 yaşındaki Mahamadou Diaby, Mali’den 2022 yılında üniversite eğitimi için geldiği Erzurum’da dört yılda kentin günlük yaşantısına ve kültürüne adapte oldu. 9 bin 418 kilometre uzaklıktan gelen Diaby, yöresel kıyafetleri, konuşma biçimi ve çay adetiyle dikkati çekiyor.

Eğitim ve şehirle uyum:

Diaby, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde öğrenci olarak eğitimini sürdürüyor. Geldiği ilk yıllarda kente ve iklime alışma sürecini yaşarken, geçen 4 yılda çevresiyle kurduğu ilişkiler ve katıldığı sohbetlerle sosyal hayata hızla entegre oldu.

Günlük yaşam ve yöresel dil:

Kentteki hayatı benimseyen Diaby, Erzurum şivesiyle konuşmaya başladı; günlük ifadeleri ve samimi üslubuyla yöre insanını şaşırtıyor. Kahvehanelerde vatandaşlarla sohbet ediyor, potur giyiyor ve bölgeye özgü çay kültürünü uyguluyor. Kıtlama şekerli ve limonlu çay içmek onun için artık alışkanlık haline geldi.

Diaby’nin benimsediği bu pratikler, yalnızca dış görünüşte değil dil ve davranışlarda da gözlemleniyor. Yerel ifadeleri günlük konuşmasına taşıması, çevresindeki insanların ilgisini çeken en belirgin yönlerinden biri.

Diaby'nin sözleri:

"4 yıl oldu Erzurum’a geleli. 7 yıl dolduktan sonra zaten Erzurumlu olacağım. Dadaşlar candır. Mesela ‘Senin canın yiyim’ en sevdiğim ifadelerden birisidir. ‘Senin canın yiyim, gardaş, neyedisen’ tarzı ifadelerle konuşulur burada. Sevdim, Erzurum’a alıştım. İçlik (potur) giyiyorum mesela. Giyiyorum ama çok soğuk. Yapacak bir şey yok, alıştım buraya. Mali’den sonra buranın iklimi biraz farklı geldi. Ama alıştık diyebilirim. Dadaş üşümüyor zaten biliyorsun. Erzurum’u herkese öneriyorum. Gelin buraya, kıtlama şekeri var, limonsuz çay içilmez. Çok eğlenceli, çok kültürel bir yer. Erzurum’u tanıtmak istersem; kar, beyaz, insanları sıcakkanlı, kısaca karı-kışı Dadaşı. Dadaş üşümez. Burada çayı da kıtlama içerim"

MAHAMADOU DİABY