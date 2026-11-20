Bilecik merkezli operasyonun genel çerçevesi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından, Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışma sonucunda eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yaklaşık 6 ay süren projeli soruşturmada hedef, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma, silah ticareti ve tefecilik suçları olarak belirlendi.

operasyonun yapıldığı yer ve zaman:

Çalışmalar çerçevesinde, 17 Kasım 2026 tarihinde Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle Bilecik’in Bozüyük ilçesi ile Eskişehir ve Adana illerinde belirlenen 11 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlar koordineli şekilde icra edildi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik adımlar aynı anda uygulandı.

ele geçirilen malzemeler ve gözaltılar:

Operasyonlarda toplam 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 5 adet tabanca, 490 adet tabanca fişeği, 100 adet av tüfeği kartuşu ile çok sayıda senet, not kâğıdı, para ve dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen dijital veriler ve belgeler soruşturmanın seyrinde delil olarak değerlendirilecek.

soruşturma sonrası adli süreç:

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kalan şüpheliler ve ele geçirilen materyallerle ilgili incelemeler savcılık tarafından sürdürülüyor.

BİLECİK'İN BOZÜYÜK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA 3 İLDE DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA 11 ŞÜPHELİ YAKALANDI. ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.