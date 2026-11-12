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Eşarp takıp kapıya gelen üç kadın, Adana'da 1 milyonluk düğün altınları ve dövizleri çaldı

Adana Yüreğir'de yüzlerini eşarp ile gizleyen üç kadın, 9 Kasım'da müstakil bir evden yaklaşık 800 bin-1 milyon TL değerinde düğün altınları ve dövizleri çaldı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eşarp takıp kapıya gelen üç kadın, Adana'da 1 milyonluk düğün altınları ve dövizleri çaldı

Eşarp takıp kapıya gelen üç kadın, Adana'da 1 milyonluk düğün altınları ve dövizleri çaldı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 9 Kasım’da meydana gelen hırsızlık olayında, yüzlerini eşarp ile gizleyen üç kadın bir müstakil eve girerek evin yatak odasındaki çekmeceden düğün altınları ile dövizleri alıp kayıplara karıştı. Olay saat 13.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 792 sokaktaki adreste gerçekleşti ve eylem güvenlik kamerasına yansıdı.

olay ve görüntüler:

Görüntülere göre üç kadın önce kapıyı çalıyor, içeride kimse yoksa kapıdan ayrılmıyor. Ev sahibi Ahmet Kaya (28) olayla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eşim hastaneye gidiyordu, bende dışarı çıkmıştım. Saat 13.00 sıralarında üç kadın evimize giriyor" dedi. Kaya, kadınların eve girip çıkış anlarının güvenlik kamerasına anbean yansıdığını belirtti.

Kaya'nın anlatımına göre şüpheliler evleri önceden kontrol ederek içeride kimse olup olmadığını tespit ediyor; içeride kimse yoksa ellerindeki cihazlar ve kartlarla kapıyı açıp içeri giriyorlar. Kamera kayıtlarında üç kadın birlikte hareket ederken görülüyor.

mağdurun kaybı ve iddialar:

Ahmet Kaya, evden çalınanların ailelerinin düğününde takılan ziynet eşyaları ile birikimleri olduğunu söyleyerek, "Düğünde takılan altınlarımız, bütün birikimimiz, her şeyimizi aldılar. Bunlar çete. Biz bu çeteden kurtulmak istiyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık" ifadelerini kullandı. Kaya maddi kaybın yaklaşık 800 bin ile 1 milyon TL arasında olduğunu belirtti.

Kaya, ailece ilk etapta altınların eksikliğini tesadüfen fark ettiklerini, arama sonrası karşı komşunun kamera kayıtlarını incelediklerinde hırsızlığı gerçekleştiren üç kadını gördüklerini aktardı. Ayrıca şüpheli grubun daha önce mağdurun amcasının evi ile hemen çaprazındaki komşunun evine de girerek hırsızlık yaptığı iddia edildi.

Mağdur, olay sonrası mahalledeki tedirginliğe ve suçlamaların aile üyeleri arasında güvensizlik yarattığına dikkat çekti: "Bulamayınca herkes birbirinden şüphelenmeye başladı." Kaya, hırsızların artık profesyonelce hareket ettiğini, üç kişilik grup halinde ne yapacaklarını çok iyi bildiklerini öne sürdü.

polis çalışması:

Olayın bildirilmesinin ardından polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak ve çalınan altın ile dövizleri ele geçirmek için çalışma başlattığı öğrenildi. Yetkililerden henüz kamuoyuna düşen ek bir açıklama bulunmuyor; soruşturma devam ediyor.

Not: Mağdurun iddiaları ve güvenlik kamerası kayıtları haberde yer alan bilgilerdir. Olayla ilgili resmî bulgular ve soruşturma sonuçları polisin açıklamasıyla kesinleşecektir.

Kadın hırsızlar 1 milyon liralık düğün altınlarıyla dövizleri çaldılar

Kadın hırsızlar 1 milyon liralık düğün altınlarıyla dövizleri çaldılar

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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