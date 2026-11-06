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Esenler gençleri hedeflerine adım adım taşıyor

Esenler Belediyesi BESYO Akademi, 2026'de 197 genci yetenek ve fiziki sınavlara hazırladı; 60 BESYO, 90 POMEM, 33 PMYO ve diğer alanlarda başarı sağlandı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Esenler gençleri hedeflerine adım adım taşıyor

Esenler BESYO Akademi 2026 döneminde öne çıktı

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altındaki BESYO Akademi, 2026 yılı başarı tablosuyla gençlerin eğitim ve kariyer hedeflerine somut katkı sağladı. Akademide bu dönemde hazırlık gören 197 genç, yetenek ve fiziki yeterlilik sınavlarında önemli sonuçlar elde etti. Uzman eğitmenlerin yürüttüğü programlar, hem bireysel becerileri geliştirmeye hem de sınav stratejileri oluşturmaya odaklandı.

2026 yılı başarı tablosu:

Akademide eğitim alan öğrencilerin 2026 sonuçları dağılımı şöyle gerçekleşti: BESYO alanında 60 öğrenci istedikleri üniversitelere yerleşti. Güvenlik ve emniyet alanına hazırlanan öğrencilerden 90 kişi POMEM fiziki parkurlarını başarıyla geçti, 33 öğrenci PMYO sınavlarında başarılı oldu. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) fiziki yeterlilik sınavlarında 8 öğrenci, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) parkurlarında ise 2 öğrenci başarı gösterdi. Ayrıca spor lisesine hazırlanan 4 öğrenci hedeflerine ulaştı.

Bu sonuçlar, akademinin hem üniversiteye geçiş hem de mesleki hedeflere hazırlık alanlarında eş zamanlı etkinlik sunduğunu ortaya koyuyor. Öğrencilerin fiziksel hazırlık, teknik antrenman ve sınav simülasyonlarıyla desteklenen çalışma programı başarının temelini oluşturdu.

Yedi yıllık etki ve gelecek hedefleri:

BESYO Akademi, kuruluşundan bu yana gençlere erişim konusunda da dikkat çekici bir performans sergiledi. Kurum, son 7 yılda toplam 5.723 gence ulaştı ve akademide eğitim alanların yaklaşık %90’ı yetenek sınavlarını başarıyla geçerken 2.551 genç hedeflediği okullara yerleşti. Bu veriler, akademinin süreklilik gösteren bir başarı grafiği yakaladığını kanıtlıyor.

Akademide yürütülen çalışmalar, sadece sınav başarısını artırmakla kalmıyor; gençlerin özgüvenini güçlendiriyor, disiplin ve takım çalışması becerilerini pekiştiriyor. Esenler Belediyesi, yeni dönemde de yetenek sınavlarına hazırlık ve rehberlik hizmetlerini sürdüreceklerini belirtiyor ve hedeflerine ulaşmak isteyen gençleri akademiye davet ediyor.

ESENLER BELEDİYESİ BESYO AKADEMİ, 2026 BAŞARI TABLOSUYLA GENÇLERİN EĞİTİM VE KARİYER YOLCULUĞUNA...

ESENLER BELEDİYESİ BESYO AKADEMİ, 2026 BAŞARI TABLOSUYLA GENÇLERİN EĞİTİM VE KARİYER YOLCULUĞUNA IŞIK TUTTU. BESYO, POMEM, PMYO, MSÜ, JAMYO VE SPOR LİSESİ HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANAN 197 GENÇ, HAYALLERİNE BİR ADIM DAHA YAKLAŞIRKEN AKADEMİ, 7 YILDA 5 BİN 723 GENCE ULAŞARAK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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