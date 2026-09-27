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Esenyurt ilçe kongresinde gerilim: Yeni Parti seçimi iptal edildi

Esenyurt'ta düzenlenen Yeni Parti ilçe kongresinde usulsüz oy iddiası ve çıkan arbede nedeniyle seçim güvenliği sağlanamayınca iptal edildi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 16:57

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Esenyurt ilçe kongresinde gerilim: Yeni Parti seçimi iptal edildi

Esenyurt’ta kongre süreci nasıl gelişti?

Yeni Parti Esenyurt İlçe Kongresi, bugün saat 10.00'da Esenkent Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu'nda başladı. İlçe başkanlığı için yarışan Cafer Çakmak ile Ali Kocakaya arasındaki seçim sırasında taraflar, usulsüz oy kullanımı iddiasıyla karşı karşıya geldi. Tartışma kısa sürede alevlendi ve partililer arasında arbede yaşandı.

Yaşanan fiziksel ve sözlü gerilim nedeniyle kongre salonundaki düzen sağlanamadı; ilçe yönetimi ve salon görevlileri süreci devam ettirmede güçlük çekti. Bölgedeki güvenlik önlemlerine rağmen seçimin güvenli biçimde yürütülemeyeceği değerlendirmesi yapıldı.

İptal kararı ve sonrasında yaşananlar:

Olaylar sonrası yapılan değerlendirme sonucunda seçim, güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. Salon yetkilileri ve parti görevlileri, salondaki gerginliği sona erdirmeye çalıştı; ancak seçimin hangi tarihte yeniden yapılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu gelişme, ilçe örgütünde yaşanan sorunların ve kongre süreçlerinin şeffaflığına dair soruları gündeme taşıdı. Parti içinde itiraz ve itinalı inceleme prosedürlerinin işletilip işletilmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek. Seçimin iptali, Yeni Parti'nin yerel düzeydeki örgütlenme sürecinin ve iç demokrasi uygulamalarının dikkatle takip edilmesi gerektiğini ortaya koydu.

YENİ PARTİ ESENYURT İLÇE KONGRESİ&#039;NDE PARTİLİLER ARASINDA GERGİNLİK ÇIKTI.

YENİ PARTİ ESENYURT İLÇE KONGRESİ'NDE PARTİLİLER ARASINDA GERGİNLİK ÇIKTI.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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