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Esenyurt'ta durakta çarpışan metrobüslerden 4 yolcu hafif şekilde yaralandı

Haramidere Sanayi durağında iki metrobüsün arkadan çarpışması sonucu 4 yolcu hafif yaralandı; itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerinde müdahale etti.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 15:01

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Esenyurt'ta durakta çarpışan metrobüslerden 4 yolcu hafif şekilde yaralandı

Esenyurt'ta metrobüs çarpışması

Esenyurt'ta Haramidere Sanayi durağında iki metrobüsün çarpışmasıyla meydana gelen kazada, araçlardaki yolculardan dörtü hafif şekilde yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edildi.

Kaza anına ilişkin ilk bilgiler:

Edinilen bilgilere göre, Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüs, durakta bekleyen araca duramayarak arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan bazı yolcular hafif şekilde yaralandı. Kaza noktasının Haramidere Sanayi durağı olduğu belirtildi.

Müdahale ve seferlere etkisi:

Acil durum ekipleri kısa sürede bölgeye intikal etti; itfaiye, sağlık ekipleri ve polis olay yerinde müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralanmaların hafif olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle metrobüs hattında geçici yoğunluk oluştu. Kaza araçlarının kaldırılmasının ardından hattaki seferler yeniden düzenlenerek seferler normale döndü.

Olayla ilgili polisin başlattığı inceleme sürüyor; kaza nedeninin tespiti için görgü tanıklarının ifadelerine ve bölgedeki kamera kayıtlarına başvuruluyor.

Esenyurt&#039;ta metrobüsler çarpıştı: 4 yaralı

Esenyurt'ta metrobüsler çarpıştı: 4 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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