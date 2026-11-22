Esenyurt'ta halk günü programı

Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, Esenyurt Belediyesi'nde düzenlenen Halk Günü'nde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini ve şikâyetlerini dinledi. Program, halkla doğrudan iletişim kurmayı amaçlayan uygulamanın ikinci buluşması olarak kayda geçti.

İlgili birimlerin katılımı ve çözüm odaklı yaklaşım:

Toplantıda Sosyal Hizmetler, Yapı Kontrol ve Halkla İlişkiler birimlerinin yanı sıra ESBİM ekipleri de hazır bulundu. Vatandaşlar, taleplerini aktardıktan sonra ilgili birim yetkilileriyle doğrudan görüşerek çözüm yolları üzerinde konuşma imkânı buldu.

Vatandaşların değerlendirmeleri:

Uygulamadan memnuniyetini dile getiren vatandaşlardan Özgür Ülbeyi şu ifadeleri kullandı: "Halk günü düzenlenmesi insanlar için gerçekten muhteşem bir uygulama. Vatandaşların sorunlarını dinlemeleri çok güzel. Böyle bir halk günü düzenlediği için Esenyurt Belediye Başkan Vekilimiz Ulaş Akhan’a çok teşekkür ediyoruz. Biz de derdimizi dile getirdik, yaşadığımız her şeyi anlattık. Sağ olsunlar, en kısa zamanda konuyla ilgili bize dönüş yapacaklarını söylediler. Derdimize derman oldular."

Benzer şekilde Serkan Denizhan de uygulamanın önemini vurgulayarak, "Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Ulaş Akhan’a böyle bir halk günü düzenlediği için teşekkür ediyoruz. Gerçekten böyle bir uygulamanın olması gerekiyor. Bu çok güzel bir uygulama ve hizmet. Esenyurt’un hangi mahallesinde yaşarsa yaşasın vatandaşlarımız buraya gelerek sorunlarını belediyeye anlatabiliyor. Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Ulaş Akhan da vatandaşlarımızın dertlerini dinlemeye çalışıyor. Bu konuda yardımcı olan başkan vekilimize ve bütün belediye çalışanlarımıza ayrıca sonsuz teşekkür ediyorum. Halk günleri gerçekten çok önemli. Örneğin benim mahallemde bir sorun varsa bunu dile getirmem gerekiyor. İstanbul’un en kalabalık ilçesi olan Esenyurt’ta belediyeye gittiğimiz zaman yoğunluk yaşanabiliyor. Ancak bu şekilde halk günleri düzenlendiğinde vatandaşların sorunlarını anlatması çok daha kolay oluyor. İnşallah bundan sonra da devam eder ve daha güzel hizmetlere vesile olur" dedi.

Ulaş Akhan, vatandaşlarla buluşmaya ve taleplere çözüm üretmeye devam edeceklerini belirterek benzer program ve hizmetlerin sürdürüleceğini ifade etti. Aktarılan konular, ilgili birimler tarafından takip edilmek üzere kayıt altına alındı ve dönüş sözü verildi.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ULAŞ AKHAN, DÜZENLENEN HALK GÜNÜ PROGRAMINDA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK TALEP VE ŞİKÂYETLERİNİ DİNLEDİ.