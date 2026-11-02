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Esenyurt'ta kış spor okulları çocuklara ücretsiz imkânlar sunuyor

Esenyurt Belediyesi kış spor okullarında çocuklar karate, tekvando, futbol ve wushu gibi branşlarda ücretsiz eğitim ve spor kıyafeti desteği alıyor.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 15:59

GÜNCELLEME: 02 Kasım 2026 - 16:09

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Esenyurt'ta kış spor okulları çocuklara ücretsiz imkânlar sunuyor

kış spor okulları eğitimleri sürüyor:

Esenyurt Belediyesi tarafından yürütülen Kış Spor Okulları, çocukların fiziksel gelişimini desteklemek ve spora ilgilerini artırmak amacıyla aralıksız devam ediyor. Belediye bünyesindeki spor merkezlerinde düzenlenen programlarda öğrenciler; karate, tekvando, futbol ve wushu kung fu başta olmak üzere birçok branşta çalışma imkânı buluyor.

Çalışmalar, deneyimli eğitmenler eşliğinde yapılıyor ve çocuklara hem yeni spor dallarını tanıma hem de mevcut yeteneklerini geliştirme fırsatı sunuyor. Eğitimlerin hedefi sadece sportif beceri kazandırmak değil; aynı zamanda çocukları sağlıklı bir çevrede sosyal ve duygusal açıdan desteklemek.

eğitim kadrosu ve yaklaşım:

Programlarda görev yapan antrenörler, teknik ve fiziksel gelişimin yanı sıra çocukların ruhsal gelişimini de önemsediklerini vurguluyor. Futbol eğitmeni Adem Özdere çalışmaların sürekliliğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Buradaki öncelikli amacımız çocuklarımızı spora alıştırmak, kötü ortamlardan uzak tutarak sağlıklı bir ortamda gelişimlerini desteklemek. Teknik, fiziksel ve ruhsal gelişimlerinin her alanında çocuklarımıza katkı sağlamaya çalışıyoruz. Onlarla eğlenceli bir ortamda vakit geçirerek uzun vadeli gelişimlerine destek oluyoruz."

Özdere, teknoloji çağının çocukların gelişimini etkileyebildiğine değinerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Günümüzde teknoloji çağındayız ve çocuklarımız teknolojiyle oldukça iç içe. Bu durum zaman zaman algı ve gelişim süreçlerini olumsuz etkileyebiliyor. Bizim amacımız çocuklarımızı sporla buluşturarak hem zihinsel hem fiziksel hem de ruhsal gelişimlerini sağlıklı bir şekilde desteklemek. Spor, çocukların bedensel gelişimine önemli katkılar sunarken hayatlarının farklı alanlarında da olumlu etkiler oluşturuyor. Sporu hem bir kariyer hedefi hem de bir hobi olarak çocuklarımıza kazandırmayı amaçlıyoruz."

ebeveyn memnuniyeti ve destekler:

Veliler, belediyenin sunduğu imkânlardan memnun olduklarını belirtiyor. Özellikle ücretsiz spor kıyafeti desteği ailelerin takdirini kazanıyor ve katılımcı sayısının artmasına katkı sağlıyor. Belediye yetkilileri ise eğitim ve hizmetlerin kesintisiz şekilde süreceğini ifade ederek daha fazla fırsat sunma taahhüdünde bulundu.

Belediyenin yetkilisi yaptığı açıklamada, "Esenyurt Belediyesi olarak çocuklarımıza ve her yaş grubundan vatandaşımıza spor başta olmak üzere birçok alanda güzel imkânlar sunuyoruz. Vatandaşlarımızın bu imkânlardan faydalanmasından bizler de mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki süreçte daha güzel seçenekler ve imkanlar sunmaya devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Programlara katılan öğrencilerden futbolcu olma hedefi olan Hüseyin Ali Taşçı da deneyimini paylaştı: "Esenyurt Belediyesi’nin futbol kursuna katılıyorum. Haftanın iki günü buraya gelerek futbol oynama ve antrenman yapma imkânı buluyoruz. Eğitimlerimiz güzel geçiyor. Arkadaşlarımla birlikte vakit geçiriyor, güzel maçlar yapıyor ve antrenmanlarda eğleniyoruz. Burada olmaktan mutluyum çünkü Esenyurt Belediyesi bize böyle güzel bir alan sundu. Galatasaray’ı tutuyorum. En sevdiğim futbolcu ise Cristiano Ronaldo. Onu yetenekli bulduğum ve futbolunu beğendiğim için seviyorum. Ben de onun gibi iyi bir futbolcu olmak istiyorum. Bunun için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Sporla ilgili Esenyurtlulara mesajım ise sporun hayatımızın her alanında olduğu. Yürümekten ağırlık taşımaya kadar birçok şeyin sporla ilgisi var. Ben olsam böyle güzel imkânları kaçırmazdım."

Esenyurt Belediyesi, kurslara tüm öğrencileri spor merkezlerine davet ederek programları ve destekleri devam ettireceklerini bildiriyor. Aileler ve çocuklar, ücretsiz eğitim ve malzeme desteği sayesinde spora erişimde kolaylık sağlandığını belirtiyor ve sunulan hizmetler belediye tarafından sürdürülecek.

ESENYURT BELEDİYESİ KIŞ SPOR OKULLARINDA ÇOCUKLAR, FARKLI BRANŞLARDA DENEYİMLİ EĞİTMENLER...

ESENYURT BELEDİYESİ KIŞ SPOR OKULLARINDA ÇOCUKLAR, FARKLI BRANŞLARDA DENEYİMLİ EĞİTMENLER EŞLİĞİNDE SPOR YAPMA İMKANI BULUYOR. ÖĞRENCİLERE SUNULAN ÜCRETSİZ SPOR KIYAFETİ DESTEĞİ DE AİLELERDEN TAKDİR TOPLUYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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