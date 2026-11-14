Esenyurt'ta öğrencilere ücretsiz sınav kurslarıyla destek

Esenyurt Belediyesi eğitim desteği

Esenyurt Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başta olmak üzere DGS ve KPSS hazırlıklarında öğrencilerin yanında oluyor. Sürekli Eğitim Merkezi’nde yürütülen programlar kapsamında gençlere ücretsiz kurslar, rehberlik hizmetleri ve düzenli deneme sınavları sağlanıyor.

Merkezdeki kurslar, uzman eğitmenler eşliğinde yürütülüyor ve hedef, öğrencilerin hem akademik başarılarını artırmak hem de sınav kaygısıyla baş etme becerilerini güçlendirmek. Programlarda hafta içi ve hafta sonu düzenlenen derslerle fırsat eşitliği hedefleniyor.

eğitim içeriği ve merkez olanakları

Sürekli Eğitim Merkezi’nde yaklaşık 3 bin 500 kişi eğitim görüyor. Merkez; tecrübeli öğretmen kadrosu, tam donanımlı sınıflar ve çalışma materyalleri sunuyor. Kurslarda öğrencilere yönelik birebir soru çözümleri, düzenli deneme sınavları ve hem bireysel hem de toplu rehberlik görüşmeleri gerçekleştiriliyor.

Rehberlik birimi, sınav sürecinin psikolojik yönlerine odaklanarak öğrencilerin kaygı yönetimi, çalışma planı oluşturma ve motivasyon stratejileri hakkında birebir destek veriyor. Ayrıca merkezde öğrencilerin ders çalışabileceği bir kütüphane de bulunuyor.

katılımcıların değerlendirmeleri

Sürekli Eğitim Merkezi Eğitim Koordinatörü Mesut Parlak hizmetleri ve amaçlarını şöyle özetledi: "7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz için LGS eğitimleri, 11 ve 12. sınıf öğrencilerimiz ile mezun gruplar için YKS eğitimleri, lisans eğitimini tamamlamak isteyen öğrencilerimiz için ise DGS ve KPSS eğitimleri sunuyoruz. Süreci değerlendirdiğimizde eğitimin oldukça masraflı bir iş olduğunu görüyoruz. Ancak asıl masraflı olan eğitimsizliktir. Biz de belediye olarak ücretsiz verdiğimiz eğitimlerle halkımızı destekliyor, maddi imkânları olmayan öğrencilerimize eğitim fırsatı sunuyoruz. Bu kapsamda hem hafta içi hem de hafta sonu eğitimlerimizle fırsat eşitliğini sağlamaya çalışıyoruz. Sürekli Eğitim Merkezimizin bünyesinde tecrübeli öğretmen kadromuz, tam donanımlı sınıflarımız ve eğitim materyallerimiz bulunuyor. Düzenli deneme sınavları, öğrencilerimize yönelik birebir soru çözümleri ve rehberlik hizmetleri sunuyoruz. Bireysel ve toplu rehberlik görüşmeleriyle öğrencilerimizi her alanda destekliyoruz."

Kursiyerlerden Pınar Ece Pamukatan ise deneyimini şöyle aktardı: "Hedeflerim var. Hedeflerime ulaşmak için burada eğitim alıyorum. Öğretmenlerimiz bizlerle birebir ilgileniyor. Rehberlik öğretmenlerimiz ve ders öğretmenlerimiz dersleri çok iyi bir şekilde anlatıyor. Sorularımız olduğunda da özel olarak öğretmenlerimizin yanına giderek sorularımızı sorabiliyoruz. Ortam olarak da burası çok güzel. Ayrıca burada bir kütüphane de var. Kütüphanede ders çalışabiliyoruz. Atmosferi de oldukça iyi. Bu nedenle burayı herkese tavsiye ederim."

Belediye yetkilileri, ücretsiz kursların aralıksız devam edeceğini belirtirken kursiyerler sunulan eğitim desteği için Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür ediyor. Merkezin sunduğu imkanlar, sınav hazırlık sürecinde maddi imkânları sınırlı aileler için önemli bir destek oluşturuyor.

YKS VE LGS’YE HAZIRLANAN ÖĞRENCİLER, UZMAN EĞİTMENLER EŞLİĞİNDE VERİLEN ÜCRETSİZ KURSLARLA HAYALLERİNE HAZIRLANIYOR.