Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Esenyurt'ta öğrencilere ücretsiz sınav kurslarıyla destek

Esenyurt Belediyesi, YKS, LGS, DGS ve KPSS hazırlık kurslarıyla yaklaşık 3.500 öğrenciye ücretsiz eğitim ve rehberlik desteği sunuyor; deneme sınavları düzenleniyor.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:05

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Esenyurt'ta öğrencilere ücretsiz sınav kurslarıyla destek

Esenyurt Belediyesi eğitim desteği

Esenyurt Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başta olmak üzere DGS ve KPSS hazırlıklarında öğrencilerin yanında oluyor. Sürekli Eğitim Merkezi’nde yürütülen programlar kapsamında gençlere ücretsiz kurslar, rehberlik hizmetleri ve düzenli deneme sınavları sağlanıyor.

Merkezdeki kurslar, uzman eğitmenler eşliğinde yürütülüyor ve hedef, öğrencilerin hem akademik başarılarını artırmak hem de sınav kaygısıyla baş etme becerilerini güçlendirmek. Programlarda hafta içi ve hafta sonu düzenlenen derslerle fırsat eşitliği hedefleniyor.

eğitim içeriği ve merkez olanakları

Sürekli Eğitim Merkezi’nde yaklaşık 3 bin 500 kişi eğitim görüyor. Merkez; tecrübeli öğretmen kadrosu, tam donanımlı sınıflar ve çalışma materyalleri sunuyor. Kurslarda öğrencilere yönelik birebir soru çözümleri, düzenli deneme sınavları ve hem bireysel hem de toplu rehberlik görüşmeleri gerçekleştiriliyor.

Rehberlik birimi, sınav sürecinin psikolojik yönlerine odaklanarak öğrencilerin kaygı yönetimi, çalışma planı oluşturma ve motivasyon stratejileri hakkında birebir destek veriyor. Ayrıca merkezde öğrencilerin ders çalışabileceği bir kütüphane de bulunuyor.

katılımcıların değerlendirmeleri

Sürekli Eğitim Merkezi Eğitim Koordinatörü Mesut Parlak hizmetleri ve amaçlarını şöyle özetledi: "7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz için LGS eğitimleri, 11 ve 12. sınıf öğrencilerimiz ile mezun gruplar için YKS eğitimleri, lisans eğitimini tamamlamak isteyen öğrencilerimiz için ise DGS ve KPSS eğitimleri sunuyoruz. Süreci değerlendirdiğimizde eğitimin oldukça masraflı bir iş olduğunu görüyoruz. Ancak asıl masraflı olan eğitimsizliktir. Biz de belediye olarak ücretsiz verdiğimiz eğitimlerle halkımızı destekliyor, maddi imkânları olmayan öğrencilerimize eğitim fırsatı sunuyoruz. Bu kapsamda hem hafta içi hem de hafta sonu eğitimlerimizle fırsat eşitliğini sağlamaya çalışıyoruz. Sürekli Eğitim Merkezimizin bünyesinde tecrübeli öğretmen kadromuz, tam donanımlı sınıflarımız ve eğitim materyallerimiz bulunuyor. Düzenli deneme sınavları, öğrencilerimize yönelik birebir soru çözümleri ve rehberlik hizmetleri sunuyoruz. Bireysel ve toplu rehberlik görüşmeleriyle öğrencilerimizi her alanda destekliyoruz."

Kursiyerlerden Pınar Ece Pamukatan ise deneyimini şöyle aktardı: "Hedeflerim var. Hedeflerime ulaşmak için burada eğitim alıyorum. Öğretmenlerimiz bizlerle birebir ilgileniyor. Rehberlik öğretmenlerimiz ve ders öğretmenlerimiz dersleri çok iyi bir şekilde anlatıyor. Sorularımız olduğunda da özel olarak öğretmenlerimizin yanına giderek sorularımızı sorabiliyoruz. Ortam olarak da burası çok güzel. Ayrıca burada bir kütüphane de var. Kütüphanede ders çalışabiliyoruz. Atmosferi de oldukça iyi. Bu nedenle burayı herkese tavsiye ederim."

Belediye yetkilileri, ücretsiz kursların aralıksız devam edeceğini belirtirken kursiyerler sunulan eğitim desteği için Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür ediyor. Merkezin sunduğu imkanlar, sınav hazırlık sürecinde maddi imkânları sınırlı aileler için önemli bir destek oluşturuyor.

YKS VE LGS’YE HAZIRLANAN ÖĞRENCİLER, UZMAN EĞİTMENLER EŞLİĞİNDE VERİLEN ÜCRETSİZ KURSLARLA...

YKS VE LGS’YE HAZIRLANAN ÖĞRENCİLER, UZMAN EĞİTMENLER EŞLİĞİNDE VERİLEN ÜCRETSİZ KURSLARLA HAYALLERİNE HAZIRLANIYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ortaca'da narenciye bahçelerinde hasat öncesi pestisit denetimi
images

Diyabetin sessiz tehdidi: böbrek hasarı yıllarca fark edilmeden ilerleyebiliyor
images

Bayburt'ta tecrübe ve gençlik öğretmenevinde bir araya geldi
images

Kışa hazırlık: kurumlar kış trafik tedbirlerini masaya yatırdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Konya ovası'nda soğuk dalgası endişe yaratmadı, mısır üreticileri nefes aldı

Yollar yenileniyor: Milas ve Bodrum'da yatırımlar hız kazandı

Gece hissedilen en düşük sıcaklık Otlukbeli'nde -5 dereceye indi

Malkara yolunda sollama girişimi faciayla sonuçlandı: 1 ölü, 2 yaralı

TREND HABERLER

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Kartepe'de kasımın erken karı aileleri zirveye taşıdı

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Sinemada Türk dünyası birlik ve dayanışma mesajı