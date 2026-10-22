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Esenyurt'ta silahlı saldırı: zanlı gasp ettiği araçla Çatalca'da yakalandı

Esenyurt'ta tartıştığı kuyumcuya silahla saldırıp bir eczane çalışanını yaralayan şüpheli D.D., gasp ettiği araçla Çatalca'da yakalanıp adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 15:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Esenyurt'ta silahlı saldırı: zanlı gasp ettiği araçla Çatalca'da yakalandı

Olayın gelişimi

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre sabah saatlerinde D.D. (24) ile bir kuyumcu arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra iş yerinden ayrılan şüphelinin tekrar gelerek silahla ateş ettiği, bu sırada kuyumcunun yanındaki eczanede çalışan bir kişinin vurularak yaralandığı belirtildi. Yaralanan eczane çalışanı derhal hastaneye kaldırıldı.

Görüntüler ve güvenlik kayıtları:

Olay anına ilişkin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin kuyumcuya geliş anı, silahını almak için iş yerinden çıktığı anlar ve olay sonrası kaçışı yer alıyor. Görüntülerde ayrıca İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin olaya müdahale sürecine dair dron kaydı da yer alıyor.

Operasyon ve adli süreç:

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için dron destekli operasyon başlattı. Ekipler, şüphelinin kaçmak için gasp ettiği araçla Çatalca ilçesi Muratbey Mahallesi'nde yakalandığını açıkladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.D., adliyeye sevk edildi ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Esenyurt&#039;ta kuyumcuya silahlı saldırı düzenleyen şüpheli adliyeye sevk edildi

Esenyurt'ta kuyumcuya silahlı saldırı düzenleyen şüpheli adliyeye sevk edildi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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