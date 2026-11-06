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Eşi tabut başında gözyaşı döktü: İhsaniye’de öğretmen Hilal Mete uğurlandı

İhsaniye’de katledilen öğretmen Hilal Mete'nin cenaze töreninde eşi Şahin Mete tabut başında gözyaşları döktü; protokol ve vatandaşlar hazır bulundu.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 13:01

GÜNCELLEME: 06 Kasım 2026 - 13:06

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eşi tabut başında gözyaşı döktü: İhsaniye’de öğretmen Hilal Mete uğurlandı

Eşi tabut başında gözyaşı döktü: İhsaniye’de öğretmen Hilal Mete uğurlandı

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Hilal Mete için düzenlenen cenaze töreninde hüzünlü anlar yaşandı. Cinayet zanlısı Arif Sefa Ö. tarafından pompalı tüfekle vurularak katledilen 8 kişiden biri olan Mete’nin tabutu, törende alana getirildi ve Türk bayrağına sarılı olarak konuldu.

Tabutun başına gelen eşi, Gazlıgöl İmam Hatip Ortaokulu’nda görev yapan öğretmen Şahin Mete, tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Ayakta durmakta güçlük çeken acılı eşin feryatları, alanda bulunanları derinden etkiledi.

Eşin tabut başındaki acısı:

Şahin Mete’nin sessiz ama derin üzüntüsü, törene katılanlar arasında yoğun bir hüzün atmosferi yarattı. Tabuta sarılması ve gözyaşları, öğrenciler, meslektaşları ve yakın çevre tarafından duygulanarak izlendi.

Törene katılım ve güvenlik önlemleri:

Cenaze törenine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, il protokolü, meslektaşları, öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin başlaması beklenirken, alanda geniş güvenlik önlemleri alındı ve tören düzeni güvenlik güçleri tarafından sağlandı.

Tören alanındaki duygusal görüntüler, hem ailenin hem de toplumun yaşadığı derin üzüntüyü yansıttı ve yakın çevre tarafından yakından takip edildi.

AFYONKARAHİSAR’IN İHSANİYE İLÇESİNDEKİ KATLİAMDA HAYATINI KAYBEDEN ÖĞRETMEN HİLAL METE&#039;NİN CENAZE...

AFYONKARAHİSAR’IN İHSANİYE İLÇESİNDEKİ KATLİAMDA HAYATINI KAYBEDEN ÖĞRETMEN HİLAL METE'NİN CENAZE TÖRENİ ÖNCESİNDE EŞİNİN TABUTA SARILARAK DÖKTÜĞÜ GÖZYAŞLARI YÜREKLERİ DAĞLADI. BAŞLAMAK ÜZERE OLAN TÖRENE MİLLİ EĞİTİM BAKAN YARDIMCISI ÖMER FARUK YELKENCİ DE KATILIYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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