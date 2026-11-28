Vefatın ardından işini bırakmadı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Atköy Mahallesi'nde yaşayan üç çocuk annesi Şuheda Kırbıyık, eşinin 3 yıl önce ölmesinin ardından hayvancılığı sürdürmeye karar verdi. Çevresindekilerin tek başına yapamayacağı yönündeki telkinlerine rağmen çocuklarının geleceğini güvenceye almak için hayvanlarını elden çıkarmadı.

Günlük rutin ve sorumluluklar:

Güne erken başlayan Kırbıyık, sabahları ilk iş olarak ineklerini sağıyor, ardından çocuklarını okula gönderiyor. Günün büyük bölümünü koyun ve diğer hayvanların bakımıyla geçiriyor; öğleden sonraları bakım ve besleme çalışmalarını sürdürüyor. Halihazırda yaklaşık 60-70 koyun ve 5-6 inek ile üretim yapıyor.

Çocukların durumu ve ek yükler:

Çocuklarının yaşları 10 ile 17 arasında değişiyor. Ailede bir çocuk daha önce beyin ameliyatı geçirmiş, bir diğer çocuk ise özel eğitim ihtiyacı olan biri. Tüm bunlar Kırbıyık'ın hem bakım hem de eğitim sorumluluğunu artırıyor; bu yüzden başka bir işte çalışmak, çocukları yalnız bırakması anlamına geldiği için tercih etmiyor.

Ekonomik zorluklar ve gelir kaynakları:

Kırbıyık, geçimini kuzulardan, inek sütünden ve eşinden kalan yaklaşık 20 bin lira tutarındaki emekli maaşından sağlıyor. Kendi tarlası olmadığı için arazi kiralayarak yem ve ekim giderlerini karşılıyor. Ancak yem fiyatlarındaki artış zaman zaman hayvanların ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştırıyor.

Mesleğe duyduğu bağlılık ve duygular:

Hayvanlarına karşı güçlü bir sevgi besleyen Kırbıyık, doğum anlarında hissettiklerini paylaşırken mesleğinin manevi tarafını vurguluyor. Her kuzunun doğumunda ve her ineğin buzağılama anında büyük sevinç duyduğunu, sütün çocuklarının rızkı olduğunu bilmenin kendisini motive ettiğini ifade ediyor. Bu bağlılık nedeniyle hayvanlarını satmaya kıyamıyor.

Ödül ve görünürlük:

Atköy Kooperatifi aracılığıyla yürütülen çalışmalarda HAYKOOP tarafından Kırbıyık'a Mücadeleci Kadın ödülü verildi. Ödülünü Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın elinden aldı. Bu ödül, mücadelesinin hatırlanması ve görünür olması bakımından kendisini duygulandırdı.

Beklentiler ve talepler:

Kırbıyık en büyük ihtiyacının yem desteği olduğunu belirtiyor. Özellikle kuzuların beslenmesi konusunda zorlandığını, devletten yem yardımı ve destek talep ettiğini söylüyor. Yem maliyetlerinin yüksekliği tek başına bir kadın olarak tüm masrafları karşılamayı güçleştiriyor; uygun fiyatlı yem ya da destek sağlanırsa üretime devam etmekte rahatlayacağını ifade ediyor.

Yaşadığı sıkıntılara rağmen aile sorumluluğunu ve üretimi bir arada götürmeye çalışan Kırbıyık, çevresinden gelen şüpheleri kendi azmiyle aşarak kırsalda örnek bir mücadele hikâyesi sunuyor.

BALIKESİR’İN KIRSAL ATKÖY MAHALLESİ’NDE YAŞAYAN ŞUHEDA KIRBIYIK, EŞİNİN ÖLDÜRÜLMESİNİN ARDINDAN ÇEVRESİNDEKİLERİN "TEK BAŞINA YAPAMAZSIN, HAYVANLARI SAT" SÖZLERİNE RAĞMEN HAYVANCILIĞI BIRAKMADI.