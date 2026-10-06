Eşinin panik yaşamasını önlemek için 100 liraya deprem öncesi alarmı yaptı

kendi imkanlarıyla erken uyarı sistemi geliştirdi:

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan yazılımcı Mehmet Samyürek, hamile eşinin deprem sırasında panik yaşamaması için kendi imkanlarıyla bir alarm sistemi kurdu. Sistem, hazır deprem bildirim uygulamasından gelen uyarıyı evdeki alarma bağlayarak aileye sarsıntıdan birkaç saniye önce haber veriyor.

sistem nasıl çalışıyor:

Samyürek'in geliştirdiği düzenek iki aşamalı çalışıyor. Telefon uygulaması üzerinden bölge ve yakın konum tercihine göre depremi yaklaşık 5 ila 10 saniye öncesinden haber verebiliyor; yakın konum seçildiğinde bölgede meydana gelen 4.0 ve üzeri depremlerde ön uyarı sağlanıyor. Uyarının telefona ulaşmasıyla evdeki alarm devreye giriyor ve aileye hazırlık yapmaları için kısa bir süre tanıyor.

Elektrik kesintisi olasılığını göz önünde bulunduran Samyürek, cihazı titreşime duyarlı çalışacak şekilde de tasarladı; böylece güç yokken de sarsıntı algılandığında alarm verebiliyor. Sistemde ayrıca manuel tetikleme seçeneği de bulunuyor; bu mod da yaklaşık 4.0 büyüklüğündeki depremlerde alarmı devreye sokuyor.

neden yaptığı ve maliyeti:

Mehmet Samyürek, motivasyonunu 6 Şubat depremlerine ve sonrasındaki sarsıntılara bağladı. Samyürek, "6 Şubat depremlerinde eşimle birlikte evimizde hazırlıksız yakalandık. Geçtiğimiz aylarda yeniden deprem yaşadık. Eşim hamile olduğu için çok korktu. Bunun üzerine deprem anındaki paniği azaltabilmek için böyle bir sistem tasarlamaya karar verdim" dedi.

Yazılımcı olduğunu belirten Samyürek, yazılımı kendisi geliştirdiği için ek bir yazılım ücreti ödemediğini, gerekli parçaları hırdavatçılardan temin ederek sistemi yaklaşık 100 liraye mal ettiğini aktardı. Amaç, hamile eşinin deprem anına daha hazırlıklı ve sakin şekilde yaklaşmasını sağlamak olarak özetlendi.

Samyürek'in çözümü yerel düzeyde düşük maliyetli önlem örneği olarak dikkat çekiyor; kısa uyarı süresi sayesinde ailelerin panik yerine hızlıca güvenli davranışları planlamasına imkân tanıyor.

MEHMET SAMYÜREK AÇIKLAMALARDA BULUNDU