Eşinin 'sen yapamazsın' sözünü kırdı, Devrek'te baston ustası oldu

başlangıç öyküsü:

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan Fatime Ayvacı, 2003 yılında kayınpederinin vefatının ardından eşine destek olmak için baston atölyesinin satış bölümünde çalışmaya başladı. Ev hanımıyken işin içine giren Ayvacı, başlarda mesleğe uzak olduğunu ancak dükkanda otururken canının sıkılmasıyla eşinden öğrenmek istediğini anlattı.

Ayvacı, eşinin kendisine "Sen yapamazsın" dediğini söyleyerek işe başlama sürecini, bir arkadaşının cesaretlendirmesiyle ilerlettiğini aktardı: "Bastoncu bir arkadaşın 'Yap Fatma, bozsan da yıksan da bir şekilde oluyor' demesiyle ağır ağır başladım." Zımpara ve boya çalışmalarını yaparak işe alıştıran Ayvacı, zaman içinde ince işçilikte ustalaştı.

işçilik, motifler ve fiyatlar:

Atölyede eşinin kaba gövdeyi hazırladığını, kendisinin ise ince işçilikleri üstlendiğini belirten Ayvacı, yaklaşık 20 yıldır birlikte çalıştıklarını söyledi. Baston üretiminde ağırlıklı olarak kızılcık ağacı kullandıklarını ve işçilikle fiyatların değiştiğini ifade etti.

Fiyatlar 1.000 TL'den başlayıp 15.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu farklılığın sebebi olarak işleme detayları ve saplardaki figürleri gösteren Ayvacı, en çok yaptıkları modeller arasında yılan işlemeli sapların bulunduğunu, ayrıca baklava dilimi, helezon ve burma motiflerinin de uygulandığını anlattı. Yılan motifinin ağacın içinde dolanımı sayesinde bastona daha kibar bir görünüm verdiğini söyledi.

ürünlerin gittiği adresler ve gelecek:

Ayvacı, bastonun bir asalet simgesi olduğunu ancak günümüzde eski değerini tam olarak koruyamadığını ifade etti. El emeği ürünlerin geleceği konusunda endişe duyan ustanın sözleri, el işçiliğinin önemine vurgu yapıyor.

Ürünleri zaman zaman yurt dışına veya devlet büyüklerine hediye olarak gönderildiğini belirten Ayvacı, ihracat imkânlarının sınırlı olduğunu; bazen alıcıların gelip ürünleri doğrudan aldığını veya hediye götürdüklerini söyledi. Türkiye geneline ise kargo ile gönderim yapabildiklerini ve "Devrek deyince akla baston ve simit geldiğini" ekledi.

Eşinin emekli olmasıyla işleri artık daha ağır tempoda sürdürdüklerini belirten Ayvacı, işin hem fiziksel hem zihinsel açıdan yorucu olduğunu ancak sağlıkları elverdiği sürece üretime devam edeceklerini söyledi: "Ağır ağır devam ediyoruz, nereye kadar gider bilmiyoruz."

ZONGULDAK'IN DEVREK İLÇESİNDE YAŞAYAN FATİME AYVACI, EŞİNİN "SEN YAPAMAZSIN" DEMESİNE ALDIRIŞ ETMEDEN BAŞLADIĞI BASTON YAPIMINDA USTA OLDU, 20 YILI GERİDE BIRAKTI.