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Eski bakanın ölümüyle ilgili yalan tanıklık davasında doktor ilk kez hakim karşısında

Denizolgun'un 7 Eylül 2016'daki şüpheli ölümüyle ilgili tutuklanan Dr. Nurettin Demirkol, 'yalan tanıklık' suçlamasıyla ilk kez hakim huzuruna çıktı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 14:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eski bakanın ölümüyle ilgili yalan tanıklık davasında doktor ilk kez hakim karşısında

Duruşma başladı:

Bakırköy 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Nurettin Demirkol ile taraf avukatları hazır bulundu. Yapılan kimlik tespitinde sanık, mesleğinin dahiliye uzmanı olduğunu ve aylık gelirinin 200 bin lira olduğunu belirtti.

Sanık avukatlarının duruşmanın izleyici ve basına kapalı yapılması talebi mahkemece reddedildi. Kimlik tespitinin ardından duruşma, sanığın savunmasıyla devam ediyor.

İddianamedeki iddialar:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Demirkol'un Beykoz'da özel bir hastanede çalıştığı ve maktul Arif Ahmet Denizolgun'un özel doktoru olduğu iddia edildi. İddianamede sanığın 26 Ağustos 2026 tarihinde tanık sıfatıyla verdiği ifade de yer aldı.

Savcılık ifadesinde, Demirkol'un maktulün özel doktoru olmadığını, çiftlikte Murat B. ve yabancı uyruklu bir şahıs bulunduğunu, maktulün yüzünde ve vücudunda kan görmediğini ve ölümü şüpheli değerlendirmediğini beyan ettiği belirtildi. Buna karşın ölü muayene tutanağında maktulün ağzından kan sızdığı kaydedildi ve bilirkişi doktoru da yüz kısmının kanlı olduğunu bildirdi.

HTS kayıtları ve tanık beyanlarındaki çelişkiler:

İddianamede, sanığın Kısıklı'daki ikametinde olduğunu söylediği ancak HTS kayıtlarında Kısıklı baz kaydının bulunmadığı vurgulandı. Ayrıca sanığın çiftliğe gidip maktulü ölü bulduğunu beyan etmesine rağmen HTS kayıtlarında sanığın hastaneyle ardışık arama kaydının bulunduğu ifade edildi; bu durumlar arasında çelişkiler olduğu kaydedildi.

Sanığın çiftlikte polisleri kimin aradığını bilmediğini söylemesine karşın, 155 acil çağrı çözüm tutanağı ve olay yerine intikal eden polis memurunun beyanı, polisleri kendisinin aradığını gösterdiği iddianamede yer aldı. Olay yerinde sadece Murat B. ve yabancı uyruklu şahıs olduğunu beyan etmesine rağmen HTS kayıtları, olay yeri inceleme raporu ve tanık beyanları doğrultusunda Hilmi Tuna Kuriş ve Alihan Kuriş'in de orada olduğu belirtildi. Ayrıca sanığın Ahmet Gökçen'in Adli Tıp Kurumunda olmadığını söylemesine rağmen HTS kayıtlarına göre Gökçen'in kurumda olduğu ifade edildi.

İddianamede, sanığın bazı iddialarının soyut ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, çelişkili açıklamaları nedeniyle itibar edilmediği kaydedildi.

Ceza talebi ve duruşma süreci:

Hazırlanan iddianamede, sanık Nurettin Demirkol hakkında 'yalan tanıklık' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Duruşma, sanık savunmasının alınmasına devam edilmek üzere sürüyor ve yargılama süreci mahkeme gündeminde.

Ulaştırma eski Bakanı Denizolgun&#039;un ölümüne ilişkin Doktor Nurettin Demirkol hakim...

Ulaştırma eski Bakanı Denizolgun'un ölümüne ilişkin Doktor Nurettin Demirkol hakim karşısında

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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