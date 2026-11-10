Eski COP başkanlarından COP31'e uygulama odaklı destek bildirisi

Antalya'da eski başkanlardan COP31'e destek

Türkiye ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, COP21'den COP30'a kadar görev yapmış eski COP başkanlarının hazırladığı ortak destek bildirisi kamuoyuna açıklandı. Etkinlikte moderatörlüğü eski BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır üstlendi; eski Fransa Başbakanı ve COP21 Başkanı Laurent Fabius, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı ve COP31 Müzakereler Başkanı Chris Bowen ile COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda duyurulan ortak bildiri, geçmiş COP başkanlarının elde ettiği kazanımları sürdürme ve COP31 gündeminin uygulanmasını hızlandırma amacını taşıyor. Bildiri, çok taraflı iş birliğini ve uygulamaya yönelik somut adımlar atılmasını vurguluyor.

Ortak bildiri ve COP Başkanları Çemberi:

Eski başkanların oluşturduğu yapının kökenine ilişkin konuşan Laurent Fabius, COP Başkanları Çemberi fikrinin COP30 Başkanı André Corrêa do Lago tarafından ortaya atıldığını belirtti. Fabius, çemberin Paris Anlaşması sonrası COP'ların kazanımlarını birbirine bağlamak, Paris Anlaşması'nın uygulanmasına katkı sağlamak ve sonraki COP başkanlarına destek olmak amacıyla kurulduğunu aktardı.

Fabius, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "İklim değişikliğiyle mücadelede mevcut duruma baktığımızda karmaşık bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bir tarafta ilerleme var ancak diğer tarafta bu ilerlemenin son derece yetersiz kaldığını biliyoruz." Ayrıca, Antalya'daki önceliklerin elektrifikasyon, metan emisyonlarının azaltılması, okyanuslar, iklim finansmanı, iklim değişikliğine uyum, emisyon azaltımı ve çok taraflı iş birliği olduğunu vurguladı ve "Antalya’da en önemli konunun uygulama olması gerektiğini vurguluyoruz. Uygulama, uygulama, uygulama" diye konuştu.

Ortak bildirinin son bölümünde, geçmiş konferansların kazanımlarını ileri taşımak için COP31 Başkanı olarak Türkiye'ye ve Müzakereler Başkanı olarak Avustralya'ya destek verileceği, beraberce çok taraflı iş birliğinin güvenini güçlendirecek adımlar atılacağı ifade edildi.

Türkiye-Avustralya iş birliği ve enerji dönüşümü:

Chris Bowen ise küresel ölçekte çok taraflı iş birliğinin sorgulandığı bir dönemde olduklarını belirterek, Türkiye ve Avustralya'nın COP31 süresince bu iş birliğinin sonuç verebileceğini göstermeyi hedeflediklerini söyledi. Bowen, hayat pahalılığı, enerji krizi ve yapay zekânın enerji talebini artırmasının oluşturduğu çok boyutlu krizlerin çözümünün yenilenebilir enerji ve elektrifikasyonda yattığını ifade etti.

Bowen'ın vurguladığı noktalar arasında şunlar yer aldı: "Ancak iyi haber şu ki bu krizlerin çözümleri birbirinden farklı değil. Hepsinin çözümü aynı. Yenilenebilir enerjiye daha fazla yönelmemiz, bu alandaki çalışmalarımızı derinleştirmemiz ve mümkün olan her yerde elektrifikasyonu artırmamız gerekiyor. Güneş enerjisi, insanlık tarihinde bilinen en ucuz enerji biçimidir. Yalnızca bugün mevcut olan en ucuz enerji kaynağı değil, insanlığın bugüne kadar bildiği en ucuz enerji kaynağıdır."

Bowen, Türkiye ile Avustralya arasındaki iş birliğinin yeni bir model olduğunu, iki ülkenin ekiplerinin aslında tek bir ekip gibi aynı hedefler için çalıştığını belirterek, COP31 sürecinde koordinasyonun ve ortak eylemin önemine işaret etti.

COP31 eylem gündemi ve hedefler:

COP31 Başkanı Murat Kurum ise eski başkanların ortak bildiriyle desteğinin önemine dikkat çekti ve bu tür bir deklarasyonun COP tarihinde örnek teşkil edebileceğini söyledi. Kurum, Paris Anlaşması sonrası alınan kararların artık uygulamaya dönüşmesi gerektiğini; bunun temel sorumluluk olduğunu vurguladı: "Bugün önümüzdeki temel mesele, temel sorumluluk bu kararları ülkelerimizde ve insanların hayatında somut sonuçlara dönüştürmektir. Ortak kararlarımızın tabii gerçek değeri bu kararların hayata geçirilmesiyle mümkün olacaktır. O yüzden COP31’i uygulama COP’u yapmak istiyoruz."

Kurum, COP31 Eylem Gündemi'nin on başlıktan oluştuğunu, bunlar arasında sıfır atık, metan emisyonlarının azaltılması, enerji güvenliği, yeşil sanayileşme, tüm sektörlerde elektrifikasyon, gıda güvenliği ile okyanuslar ve denizlerin bulunduğunu söyledi. Ayrıca Rio sözleşmeleri arasındaki iş birliğini ve yapay zekânın iklim eylemindeki sorumlu kullanımını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Fosil yakıtlar ve elektrifikasyon ilişkisine değinen Kurum, "Aslında biz ortaya koymuş olduğumuz 2035’e 35 küresel elektrifikasyon hedefiyle birlikte fosil yakıtlarda emisyon azaltımlarında somut bir ilerleme sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı ve COP31 eylem gündemi hedefleri gerçekleştiğinde "2035 yılına kadar dünya emisyonlarının yüzde 30 azaltılabileceğini" öngördüklerini söyledi.

Kurum, Paris'ten Antalya'ya uzanan sürecin uluslararası toplumun ortak iradesiyle şekilleneceğini belirterek, Antalya'da amaçlarının bu birikimi ileri taşıyan, ülkeler arasındaki güveni pekiştiren ve iklim eyleminin uygulanmasını hızlandıran sonuçlara ulaşmak olduğunu vurguladı. Kurum, ulusal katkı beyanlarını henüz sunmamış taraflara da beyanlarını bir an önce iletmeleri çağrısında bulundu ve sözlerini "Antalya’da bir şeyler değişti diyebileceğimiz bir konferansı icra edeceğiz" diyerek tamamladı.

Eski COP başkanlarının ortak desteği ve Türkiye-Avustralya ortaklığının vurgulandığı bu açıklamalar, COP31'in uygulamaya dönük somut adımları öne çıkarma hedefini ve küresel emisyonlarda önemli bir düşüş hedefleyen eylem gündemini medyanın ve tarafların takibine sundu.

MURAT KURUM