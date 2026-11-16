Eski diyanet başkanı Ali Erbaş'tan rektör Nusret Akpolat'a nezaket ziyareti

Ziyaretin ayrıntıları:

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İnönü Üniversitesi'nde düzenlenecek olan "İslamın Işığında Bilgiden Bilince" programına katılmak üzere Malatya'ya geldi. Program öncesinde Rektörlük makamında ağırlanan Erbaş, Prof. Dr. Nusret Akpolat ile bir araya geldi.

katılımcılar:

Ziyarette, Malatya İl Müftüsü Ramazan Dolu, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kubat ile Malatya'daki çeşitli vakıf başkanları da hazır bulundu. Toplantıda, karşılıklı selamlaşma ve tanışma beklentileri doğrultusunda kısa görüşmeler yapıldı.

program ve takdim:

Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, konuk olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek Erbaş'a ziyaretleri için teşekkür etti. Ziyaretin sonunda, Rektör Akpolat tarafından günün anısına hediye takdimi