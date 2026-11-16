Dolar 50,3766 +0,06%
Euro 55,4973 +0,00%
Bist 11.946,87 +0,88%
Altın Gram 6.253,77 -0,65%
EUR/USD 1,1012 -0,14%
Brent Petrol 92,33 -0,75%
--°

Eski diyanet başkanı Ali Erbaş'tan rektör Nusret Akpolat'a nezaket ziyareti

Prof. Dr. Ali Erbaş, 'İslamın Işığında Bilgiden Bilince' programı öncesi Malatya'da İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat'ı ziyaret etti.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 11:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Eski diyanet başkanı Ali Erbaş'tan rektör Nusret Akpolat'a nezaket ziyareti

Ziyaretin ayrıntıları:

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İnönü Üniversitesi'nde düzenlenecek olan "İslamın Işığında Bilgiden Bilince" programına katılmak üzere Malatya'ya geldi. Program öncesinde Rektörlük makamında ağırlanan Erbaş, Prof. Dr. Nusret Akpolat ile bir araya geldi.

katılımcılar:

Ziyarette, Malatya İl Müftüsü Ramazan Dolu, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kubat ile Malatya'daki çeşitli vakıf başkanları da hazır bulundu. Toplantıda, karşılıklı selamlaşma ve tanışma beklentileri doğrultusunda kısa görüşmeler yapıldı.

program ve takdim:

Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, konuk olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek Erbaş'a ziyaretleri için teşekkür etti. Ziyaretin sonunda, Rektör Akpolat tarafından günün anısına hediye takdimi

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

KBÜ rektörü Kırışık kampüste yürüyen projeleri yerinde inceledi, öğrencilerle gö...
images

Erzurum'da 60 yaş üstüne yönelik öğrenme ve sosyal katılım merkezi: Üçüncü Yaş Ü...
images

Adıyaman'da öğretmenler yapay zekâ ile proje ufkunu genişletti
images

Kastamonu Üniversitesi'ne kenevir temelli gübre entegreli fidan kabı patenti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Pazarlar’da organ bağışına dair farkındalık seferberliği

Küçük tezgahta büyük emek: Sivas'ta engeline rağmen üç çocuğunu okutan satıcı

Kontrolsüz dönüş kazasında motosiklet sürücüsü minibüsün altında sıkıştı

Afyonkarahisar yeni haftaya yağmurlu ve serin başlıyor

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Atatürk için pedal çevirenler Bafra'dan Samsun'a doğru yola çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

Drone görüntüleri: Habaş fabrikasındaki patlamanın etkisi havadan kaydedildi