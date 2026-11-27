Eskikonak'ta miniklere sıcak kış: bot ve mont yardımı

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Eskikonak köyünde eğitim gören çocuklar, hayırsever iş insanı Metin Esin tarafından gönderilen kışlık bot ve montlarla sevindirildi. Yapılan yardım, öğrencilerin soğuk havalarda daha konforlu koşullarda eğitimlerine devam etmesine olanak tanımayı hedefledi.

Destek kampanyasının ayrıntıları:

Program kapsamında köy okulunda öğrenim gören öğrencilere bot ve montlar ulaştırıldı. Yardımın organize edilmesinde yerel idare ve kurumların iş birliği göze çarptı; dağıtım sürecinde çocukların beden ölçülerine uygun kıyafetlerin temin edilmesine özen gösterildi.

Protokol ve köy halkının tepkisi:

Etkinliğe Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Patnos Tugay Komutanı Tuğgeneral Tansu Utku, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Eraslan, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Sarak, İlçe Millî Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, Patnos Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Sena Keleş ve Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz katıldı. Protokol üyeleri çocuklarla sohbet ederek dağıtımı yerinde takip etti ve hem veliler hem öğrenciler desteği memnuniyetle karşıladı.

Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu, eğitime verilen bu tür katkıların önemine vurgu yaparak Metin Esin'e teşekkür etti. Yerel toplumda dayanışma ve paylaşma kültürünün güçlenmesine işaret edilen etkinlik, köy halkı tarafından sosyal sorumluluğun örneği olarak değerlendirildi.

AĞRI'NIN PATNOS İLÇESİNE BAĞLI ESKİKONAK KÖYÜNDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLER, HAYIRSEVER İŞ İNSANI METİN ESİN'İN GÖNDERDİĞİ KIŞLIK BOT VE MONTLARLA SEVİNDİRİLDİ.