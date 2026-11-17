Eskipazar devlet hastanesi inşaatında yerinde inceleme

Karabük Vali Yardımcısı ve Eskipazar Kaymakam Vekili Murtaza Ersöz ile İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Kara, yapımı devam eden yeni Eskipazar İlçe Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

İnşaatta ilerleme ve teknik bilgiler:

Heyet inşaat alanını gezerek yetkililerden çalışmanın son durumu ve gelinen aşama hakkında teknik bilgi aldı. Yetkililer, projenin mevcut aşamalarına ilişkin açıklamalar yaptı ve uygulanan çalışmalar hakkında heyeti yönlendirdi.

Mevcut hastane ziyareti ve hasta görüşmeleri:

İncelemelerin ardından heyet mevcut Eskipazar İlçe Devlet Hastanesine geçerek hastane yönetimiyle bir araya geldi ve sunulan sağlık hizmetlerini değerlendirdi. Ersöz ile Kara, tedavi gören hastaları odalarında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık çalışanlarıyla görüş alışverişinde bulundu.

KARABÜK VALİ YARDIMCISI VE ESKİPAZAR KAYMAKAM VEKİLİ MURTAZA ERSÖZ İLE İL SAĞLIK MÜDÜRÜ OP. DR. İSMAİL KARA, YAPIMI DEVAM EDEN YENİ ESKİPAZAR İLÇE DEVLET HASTANESİ İNŞAATINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.