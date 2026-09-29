Eskişehir itfaiyesinin 9 aylık bilançosu: müdahaleler, araç ve çağrı yönetimi

İhbar ve müdahale verileri:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2026 yılının ilk dokuz ayında toplam 8.661 vaka ihbarı aldığını açıkladı. Bu ihbarlardan 2.342'si yangın, 1.571'i ise genel kurtarma kategorisinde değerlendirildi; toplam doğrudan müdahale edilen olay sayısı 3.913 olarak kaydedildi. Kurum, kent genelinde 7/24 hizmet verdiklerini, yaz aylarında müdahale yoğunluğunun arttığını belirtti.

Orman ve ot yangınlarındaki durum:

112 Acil Çağrı Merkezi İtfaiye Santral Sorumlusu Abdurrahman İbi, yaz boyunca en çok ot, anız ve ekin yangınlarıyla karşılaşıldığını vurguladı. İbi, "Bu sene orman yangını yönünden şanslıyız ama ot, anız ve ekin yangınlarımız çok" diyerek, şehir içinde orman yangını yaşanmadığını, gelen 4 orman yangını ihbarından 3'ünün başlangıç aşamasında kontrol altına alındığını aktardı. Sadece Kavacık mevkiinde ağaçlık alana sıçrama görüldü. Ayrıca yıl içinde il dışı desteğe yönelik olarak yalnızca İzmir, Çine'ye takviye ekip gönderildiği bildirildi.

Personel ve filo yapısı:

İtfaiye teşkilatı şehirde 17 müdahale şube birimi ile görev yapıyor. Fiilen yangına müdahale eden personel sayısı 205-210 arasında değişiyor. Filoda ise 30 arazöz, 22 merdiven aracı, 4 kurtarma aracı, 1 su üstü aracı ve 6 hizmet aracı olmak üzere toplam 63 araç bulunuyor. İbi, filonun güçlendirileceğini ve vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini belirtti; ot yangınlarının yaklaşık olarak %90'ının insan kaynaklı olduğu uyarısında bulundu.

112 çağrı merkezi: çağrı yönetimi ve asılsız ihbarlar:

Çağrı yönlendirici Emine Bük, ihbarların iki aşamalı bir sistemle değerlendirildiğini anlattı. İlk kısımda çağrı alıcılar temel bilgileri alıp gerekli yönlendirmeyi yapıyor; itfaiye birimi ise olayın türüne göre sevk ediliyor. Bük, panik halinde çağrı veren kişileri sakinleştirmenin ve doğru bilgi almanın müdahale hızını doğrudan etkilediğini belirterek operatörlerin sakin bir ses tonuyla "Öncelikle sakin olun, siz sakin olursanız biz sizden ayrıntılı bilgi alabiliriz" gibi yönlendirmeler yaptığını söyledi.

Çağrı yönlendiricilerden Melisa Yavuz Atikoğlu ise asılsız ihbarların iş yükünü artırdığına dikkat çekti: "Asılsız ihbarda bulunan şahısların kimlik bilgileri ile ilgili bir verimiz olmadığından net bir şey söylemek zor ama çocuklar kadar yetişkinler de asılsız ihbarda bulunabiliyorlar." Bu tür ihbarlar, ekiplerin gereksiz yönlendirilmesine neden oluyor ve acil müdahale kapasitesini zorluyor.

İtfaiyenin paylaştığı veriler, kentteki risk alanlarının mevsimsel olarak değiştiğini, insan kaynaklı davranışların önlenebilir yangınlarda belirleyici rol oynadığını gösteriyor. Yetkililer, vatandaşlara daha dikkatli olmaları ve çocukları bilinçlendirmeleri çağrısında bulunurken, kurum da hem personel hem de araç kapasitesini güçlendirme planlarını sürdürüyor.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI, 2026 YILININ 9 AYLIK SÜRECİ İÇERİSİNDE 8 BİN 661 VAKA İHBARI ALDI. İTFAİYE EKİPLERİNCE 2 BİN 342'Sİ YANGIN VE BİN 571'İ KURTARMA OLMAK ÜZERE TOPLAM 3 BİN 913 VAKAYA MÜDAHALE EDİLDİ.