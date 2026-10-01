Eskişehir sanayi odası yeşil dönüşüm çalışmalarıyla Asya-Pasifik ödülüne uzandı

ödülün önemi ve geniş çaplı temsili:

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) tarafından düzenlenen Büyük Oda Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görüldü. Yarışma Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Avustralya’nın da aralarında bulunduğu 27 ülkeyi kapsıyor; ESO’nun bu alandaki başarısı kentin ve ülkenin uluslararası platformlarda temsil gücünü artırdı.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, kurumun yıllardır süregelen çalışmaları sayesinde Eskişehir üretiminin dünya sahnesinde taçlandığını belirtti ve bu başarının arkasında sanayicinin azmi, Meclis'in güveni ve ekiplerin özverisinin bulunduğunu vurguladı.

uygulamalar, programlar ve destekler:

ESO; Model Fabrika ve Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi aracılığıyla üyelerinin yeşil ve dijital dönüşümünü destekledi. Kurum, carbon ayak izi hesaplaması ve sürdürülebilirlik raporlamasında son dört yılda 100’den fazla firmaya doğrudan destek verdi. Ayrıca ESO'nun başlattığı Yeşil Yakalı Akademisi ile 200’ün üzerinde yeşil yakalı lider yetiştirildi.

Üyelerin finansal kaynaklara erişimini de kolaylaştıran ESO, 50’den fazla üyenin TÜBİTAK, BEBKA ve Avrupa Birliği’nin yeşil dönüşüm desteklerinden yararlanmasını sağladı. Model Fabrika çalışmaları kapsamında 100’ün üzerinde üyede yalın ve dijital dönüşüm olgunluk analizleri tamamlandı.

ölçülebilir sonuçlar ve kaynak kullanımı:

ESO’nun yürüttüğü projelerle firmalarda yüzde 70’in üzerinde verimlilik artışı ve yüzde 20’ye varan karbonsuzlaşma gibi ölçülebilir kazanımlar elde edildi. Farklı kurumlardan sağlanan kaynaklarla son dört yılda 4,5 milyon avro üzerinde bütçe, üyelerin ikiz dönüşümünü hızlandırmak ve rekabetçiliği güçlendirmek için kullanıldı.

Kesikbaş, bu somut sonuçların hem daha verimli hem de çevreci üretimin, hem de dünya pazarlarında daha güçlü bir Eskişehir’in önünü açtığını belirtti. Başarıyı kent ve üyelerle paylaştıklarını ifade ederek, alınan ödülün fabrikalarda atılan her adımın uluslararası takdir görmesinin bir sonucu olduğunu söyledi.

ESO’nun deneyimi, bölgesel odaların yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinde somut modeller sunabileceğini gösteriyor; kurumun önümüzdeki dönemde de üyelerinin sürdürülebilir rekabet gücünü artırmaya odaklanacağı açık.

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI (ESO), YEŞİL DÖNÜŞÜM VE VERİMLİLİK ALANINDAKİ ÖRNEK ÇALIŞMALARIYLA ASYA-PASİFİK TİCARET VE SANAYİ ODALARI KONFEDERASYONU (CACCI) ÖDÜLLERİ-BÜYÜK ODA KATEGORİSİ’NDE ŞAMPİYON OLDU.