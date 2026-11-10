Eskişehir Sanayi Odası'nda 10 Kasım anması: büst önünde çelenk ve saygı duruşu

Törenin açılışı:

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümünde Eskişehir Sanayi Odası binasında gerçekleştirilen törenle anıldı. Anma programı, oda bahçesindeki Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı ve törene katılanların saygı duruşunda bulunmasıyla sürdü.

katılımcılar ve oda yönetimi:

Törene ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Meclis Başkanı Süha Özbay, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Sinan Özeçoğlu ve Fatih Düş, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Korkmaz, Bülent Ayva ve Evren Şahin ile Meclis Kâtip Üyesi Didem Tenekecioğlu Ayvacı katıldı. Ayrıca ESO Genel Sekreteri Volkan Günaydın ve Genel Sekreter Yardımcıları İsmail Öztürk ile Hakkı Sarpkaya törifte hazır bulundu.

Program, çelenk sunumu ve toplu saygı duruşunun ardından sona erdi. Oda bünyesindeki bu geleneksel anma, kurum yöneticilerinin ve çalışanların ortak bir saygı gösterisiyle Atatürk’ü anmasına olanak sağladı.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, EBEDİYETE İNTİKALİNİN 88'İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI'NDA (ESO) DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI.