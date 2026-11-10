Eskişehir Şehir Hastanesi'nde malnütrisyon farkındalığı için stant açıldı

Etkinlik ve ziyaretçiler:

Eskişehir Şehir Hastanesi B Blok girişinde, Nütrisyon Birimi tarafından kurulan farkındalık standı, toplumda malnütrisyon bilincinin artırılması amacıyla hizmet verdi. Stant alanını; Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Cem Algın ve hastane yöneticileri ziyaret etti.

Etkinlik boyunca hastaneye gelen vatandaşlar stant alanına davet edilerek sağlık çalışanları ve beslenme uzmanları tarafından birebir bilgilendirildi. Ziyaretçilere malnütrisyonun belirtileri, risk grupları ve günlük beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi hakkında yönlendirmeler yapıldı.

Farkındalık çalışmasının içeriği:

Standta, malnütrisyonun vücudun enerji, protein ve diğer besin ögelerini yetersiz veya dengesiz alması sonucu ortaya çıktığı ve bunun sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda bilgilendirme gerçekleştirildi. Uzmanlar, özellikle kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve hastanede yatışı uzun süren hastaların malnütrisyon riski taşıdığını hatırlattı.

Katılımcılara, basit değerlendirme yöntemleri ve günlük beslenme düzeninde yapılabilecek düzeltiler anlatıldı; ziyaretçiler sorularına uzmanlardan yanıt alma fırsatı buldu.

Erken tanı ve müdahale önemi:

Yetkililer etkinlikte erken tanının ve zamanında uygulanacak beslenme müdahalelerinin önemine vurgu yaptı. Yapılan açıklamada, malnütrisyonun tanınmasının nitelikli hasta bakım sürecinin ayrılmaz bir parçası olduğu ve doğru beslenme desteğinin iyileşme sürecini desteklediği belirtildi.

Stant çalışması, hem hasta hem de hasta yakınlarının konu hakkındaki farkındalığını artırmayı ve sağlık personelinin beslenme değerlendirmelerine dikkat çekmeyi hedefliyor.

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ'NDE BESLENME YETERSİZLİĞİ VE DENGESİZLİĞİ OLARAK TANIMLANAN MALNÜTRİSYON KONUSUNA DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA BİLGİLENDİRME STANDI KURULDU.