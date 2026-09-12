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Eskişehir'de 12 yaşındaki çocuk aracın çarpmasıyla yaralandı

Odunpazarı Gökmeydan Mahallesi Canay Sokak’ta plakası öğrenilemeyen bir aracın çarptığı 12 yaşındaki çocuk yaralandı; sağlık ekipleri hastaneye götürdü.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 11:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eskişehir'de 12 yaşındaki çocuk aracın çarpmasıyla yaralandı

olayın ayrıntıları

Eskişehir'de dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Canay Sokak’ta bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle 12 yaşındaki bir çocuğa çarptı.

ilk müdahale ve sevk:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

polis incelemesi ve soruşturma:

Olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri, kazayla ilgili çalışma yürütüyor. Sürücü ve aracın plakası hakkında henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı; soruşturma devam ediyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE BİR ARACIN ÇARPMASI SONUCU YARALANAN 12 YAŞINDAKİ ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI.

ESKİŞEHİR'DE BİR ARACIN ÇARPMASI SONUCU YARALANAN 12 YAŞINDAKİ ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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