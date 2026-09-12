Eskişehir'de 12 yaşındaki çocuk aracın çarpmasıyla yaralandı

olayın ayrıntıları

Eskişehir'de dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Canay Sokak’ta bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle 12 yaşındaki bir çocuğa çarptı.

ilk müdahale ve sevk:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

polis incelemesi ve soruşturma:

Olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri, kazayla ilgili çalışma yürütüyor. Sürücü ve aracın plakası hakkında henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı; soruşturma devam ediyor.

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