Eskişehir'de 57 yıllık kaporta ustasına veda

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yarım asrı aşkın meslek hayatını tamamlayan kaporta ustası Namık Küçükyıldız'ı ziyaret ederek emekleri için teşekkür etti ve emeklilik dileklerini iletti.

ziyaret ve takdir:

Ziyarette, Küçükyıldız'ın 57 yıllık meslek yaşamına vurgu yapan Başkan Kurt, ustanın otomotiv sektöründe gösterdiği özenli çalışma ve ustalıkla Eskişehir'e kattığı değerler için şükranlarını sundu. Kurt, uzun yılların emeğini simgeleyen bu kıymetli hizmetler için teşekkür ederek kendisine bir anı plaketi takdim etti.

ustanın veda sözleri:

Emekliliğe ayrılmanın ardından yapılan ziyaretin ardından duygularını paylaşan Namık Küçükyıldız, nazik ziyaret ve iyi dilekler için teşekkür etti. Ziyarette, Kurt'un emeklilik yaşamında sağlık ve esenlik temennisinde bulunması öne çıktı.

Toplantı, yıllara dayanan mesleki katkıların takdir edilmesi ve ustalığın kent yaşamındaki yeri üzerine karşılıklı teşekkürlerle sona erdi.

57 YILLIK MESLEK HAYATININ ARDINDAN EMEKLİYE AYRILAN KAPORTA USTASI NAMIK KÜÇÜKYILDIZ'I ZİYARET EDEN ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANI KAZIM KURT, KÜÇÜKYILDIZ'A EMEKLERİ VE ESKİŞEHİR'E KATTIĞI DEĞERLER İÇİN TEŞEKKÜR EDEREK EMEKLİLİK YAŞAMINDA SAĞLIK VE ESENLİK DİLEDİ