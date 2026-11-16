Eskişehir'de ameliyatsız triküspit onarımı: TriClip ile 80 yaşındaki hastaya konforlu tedavi

Operasyon ve sonuçları:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen Perkütan Triküspit Kapak Tamiri (TriClip) uygulaması, merkezdeki ileri düzey teknik kapasite ve deneyimli ekibin ortak çalışmasıyla başarıya ulaştı. 80 yaşındaki M.Ş. adlı hasta, göğüs kafesi açılmadan ve kalp-akciğer makinesine bağlanmadan yapılan işlem sonrası kısa süre içinde toparlanarak taburcu edildi.

İşlemi yöneten ekipte Prof. Dr. Kadir Uğur Mert, Doç. Dr. Selda Murat ve Dr. Öğr. Üyesi Erdi Babayiğit yer aldı. Müdahale, kasık toplardamarından (femoral ven) kateter yoluyla kalbe ulaşılması ve sızdıran kapak yaprakçıklarının özel bir klips sistemiyle birleştirilmesi prensibiyle uygulandı.

TriClip yöntemi nasıl işliyor:

Triküspit kapak, kalbin sağ tarafında kirli kanın geriye kaçmasını önler; ileri derecede yetmezlik geliştiğinde hastada nefes darlığı, çabuk yorulma ve belirgin ödem görülebilir. TriClip, cerrahi riski yüksek, ileri yaşlı veya eşlik eden hastalıkları bulunan kişiler için göğüs açılmadan alternatif bir tedavi sağlar. Kateterle erişilen kapak yaprakçıkları klipslenerek kaçak minimal düzeye indirilmektedir.

Bu yaklaşım, hastaya cerrahi yük getirmediği için özellikle ameliyat riskinin yüksek olduğu vakalarda hayat kurtarıcı bir seçenek oluşturuyor. ESOGÜ ekibi, prosedür öncesi hassas değerlendirme için üst düzey ekokardiyografi (EKO) ve transözofageal ekokardiyografi (TEE) kullanarak kalp anatomisini ayrıntılı şekilde haritalandırıyor.

Merkezin kapasiteleri ve erişim engelleri:

ESOGÜ Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, bölgesel referans merkez misyonunu yalnızca triküspit onarımlarıyla sınırlamıyor. Kireçlenmeye bağlı aort kapak darlıklarında kasıktan uygulanan yeni kapak yerleştirme işlemi (TAVI) merkezde rutin ve yüksek başarı oranlarıyla yürütülüyor. Aynı zamanda yüksek riskli kompleks anjiyografi, stent ve ilaçlı balon işlemleri, kronik tıkalı damar (CTO) girişimleri, 3 boyutlu elektrofizyoloji çalışmaları, ritim bozukluklarında ablasyon tedavileri ile kalp pili ve CRT/CRT-D uygulamaları deneyimli ekip tarafından gerçekleştiriliyor.

Uzmanlar, TriClip ve benzeri minimal invaziv teknolojilerin erişimini sınırlayan en önemli unsurun cihaz maliyetleri olduğuna dikkat çekiyor. Cihaz maliyetlerinin yüksek olması, tedavinin yaygınlaşmasının önündeki başlıca engel olarak belirtiliyor; merkez yetkilileri maliyetlerin zaman içinde düşerek ihtiyacı olan tüm hastalara ulaşılmasını temenni ediyor.

ESOGÜ Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, sadece ileri düzey tedaviler sunmakla kalmayıp, aynı zamanda bu birikimi gelecek kuşak kardiyologlara aktarmayı da amaçlıyor. Ekip, hem hasta bakımında yüksek standartları korumayı hem de eğitim sorumluluğunu sürdürmeyi öncelikli hedef olarak tanımlıyor.

ESOGÜ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANA BİLİM DALI’NDAN PROF. DR. KADİR UĞUR MERT, DOÇ. DR. SELDA MURAT VE DR. ÖĞR. ÜYESİ ERDİ BABAYİĞİT ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ UZMAN EKİBİN KUSURSUZ SİNERJİSİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA, KASIK TOPLARDAMARINDAN GİRİLEREK TRİKÜSPİT KAPAKTAKİ İLERİ DERECE YETERSİZLİK BAŞARIYLA GİDERİLDİ.