Eskişehir'de eylül ilerleme raporu: yatırımlardan festivale kapsamlı adımlar

Başkan Ünlüce'den aylık değerlendirme

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, kent genelinde Eylül ayında yürütülen çalışmaları ve devam eden projeleri kamuoyuyla paylaştı. Kentpark’taki Eylül Ayı İlerleme Bülteni yayınında Ünlüce; tarımdan altyapıya, kentsel dönüşümden kültür-sanata kadar birçok alanda atılan somut adımları anlattı ve "Biz yorulmadan çalıştıkça şehrimiz güzelleşmeye devam ediyor." sözleriyle sürecin kararlılığını vurguladı.

tarım ve üretimde yeni merkez: ÇİDEM:

Ünlüce, Eylül ayında hizmete giren Çiftçi Destekleme ve Eğitim Merkezi (ÇİDEM)'in Eskişehir tarımı için önemli bir uygulama alanı olacağını belirtti. Merkezde üreticilerin yeni üretim modellerini uygulamalı olarak görebileceği, eğitim alabileceği ve farklı üretim yöntemlerini deneyimleyebileceği; ayrıca ürün işleme kapasitesiyle katma değer yaratma hedeflendiği ifade edildi. Başkan Ünlüce, merkezin bilgi ve teknolojiyi tarımla buluşturacağını söyledi.

şehit yakınları ve gazilere erişilebilir hizmet:

Büyükpark’ta açılan Şehit Yakınları ve Gaziler Dernekler Yerleşkesi - Koordinasyon Merkezi ile şehit yakınları ve gazilere engelsiz, daha nitelikli hizmet sunulacağı belirtildi. Ünlüce, merkezin erişilebilir yapısına dikkat çekerek, bu kesimlerin ihtiyaç duydukları her an yanında olunmasının belediyenin öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

kentsel dönüşümde somut adımlar:

Gündoğdu Mahallesi’nde Şubat ayında temeli atılan 5 blokluk kentsel dönüşüm projesinde inşaatın hızla yükseldiği aktarıldı. Ünlüce, kentsel dönüşümün sadece binaların yenilenmesi olmadığını; güvenli ve yaşam kalitesi yüksek alanlar oluşturmak anlamına geldiğini belirtti ve projenin bölgenin çehresini değiştireceğini söyledi.

ulaşımda rahatlama hedefi: park et, devam et:

Kent merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yürütülen "Park Et, Devam Et" projesinde Uluönder ve Yenibağlar mahallelerindeki otopark çalışmaları son aşamaya geldi. Toplam 450 araç kapasiteli otoparkların devreye girmesiyle merkezdeki araç yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

kültür ve uluslararası etkileşim: porsuk festivali ve şeref bayrağı:

2-6 Eylül tarihlerinde ilk kez gerçekleştirilen Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali, kentin kültür-sanat hayatına yeni bir hareketlilik getirdi. Etkinliğe 21 ülkeden yaklaşık 150 sanatçı katılırken, festival kapsamında 55 etkinlik düzenlendi ve on binlerce kişi Porsuk çevresinde buluştu. Ünlüce ayrıca festivalin final gecesinde Eskişehir’e Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından verilen Şeref Bayrağı'nın teslim edilmesini kent adına önemli bir onur olarak değerlendirdi.

Aynı zamanda kent merkezinde Frig mirasını görünür kılmak amacıyla Yenikent Mahallesi Babalar Parkı’na Yazılıkaya Anıtının bir örneği ile Frig mitolojisine ait heykeller yerleştirildi; böylece tarih ve günlük yaşam arasındaki bağ güçlendirildi.

eğitim desteği ve altyapı yatırımları:

Belediyenin kırsal alanlara yönelik destekleri de Eylül’de sürdü: 12 kırsal ilçede yaklaşık 2 bin öğrencie çanta ve kırtasiye seti ulaştırıldı. Altyapı çalışmalarında ise Mihalıççık, Alpu, Günyüzü, Çifteler, Mihalgazi ve Sivrihisar’da projelerin devam ettiği; kırsalda 20 kilometrelik satıh kaplama yapıldığı ve kent merkezinde 15 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca Aşağı Söğütönü, Yukarı Söğütönü, Yaşamkent ve Zincirlikuyu mahallelerinde yeni bulvar çalışmaları sürüyor.

gelecek için kararlılık

Eylül ayını değerlendiren Başkan Ünlüce, Eskişehir için yürütülen yatırım ve hizmetlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti. Ünlüce, "Bizim işimiz çalışmak, üretmek ve Eskişehir’imizin geleceğine değer katmak." sözleriyle belediyenin önümüzdeki dönemde de hem merkezde hem kırsalda eş zamanlı bir çalışma yürüteceğini vurguladı.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AYŞE ÜNLÜCE, EYLÜL AYI İLERLEME BÜLTENİ İLE KENT GENELİNDE BİR AY BOYUNCA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARI VE DEVAM EDEN PROJELERİ KAMUOYUYLA PAYLAŞTI. TARIMDAN ALTYAPIYA, KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN ULAŞIMA, EĞİTİMDEN KÜLTÜR VE SANATA KADAR ESKİŞEHİR’İN DÖRT BİR YANINDA SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİREN BAŞKAN ÜNLÜCE, "BİZ YORULMADAN ÇALIŞTIKÇA ŞEHRİMİZ GÜZELLEŞMEYE DEVAM EDİYOR." DEDİ.