Eskişehir'de genç kızın 3. kattan düşmesi soruşturma başlatıldı

Eskişehir'de 3. kattan düşen genç kız hastanede gözetim altında

Eskişehir'de, Çamlıca Mahallesi Arif Sokak'ta yer alan bir sitede yaşayan 19 yaşındaki İ.Ö., bulunduğu binanın 3. katından henüz bilinmeyen bir sebeple düştü. Olayı gören aile fertleri genç kızı yerde hareketsiz görünce durumu derhal sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olayın gelişimi:

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz halde bulunan İ.Ö.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından genç kız, ambulansta yapılan müdahalelerin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Hastaneden edinilen bilgiye göre İ.Ö.'nün sağlık durumu kısmen kritik olarak kaydedildi ve gözetim altında tutuluyor.

Soruşturma ve sağlık durumu:

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı. Emniyet güçleri, düşmenin nedenine ilişkin olası tüm senaryoları değerlendiriyor; olay yeri incelemesi ve tanık beyanları doğrultusunda soruşturma sürdürülüyor. Yetkililer, kazanın nedeni hakkında henüz net bir bilgi bulunmadığını, araştırmanın devam ettiğini belirtti.

Olayla ilgili sağlık ve adli süreçlerin ilerlemesine göre yeni bilgilere ulaşılması bekleniyor. Ailenin bildirmesi üzerine hızlı müdahale sayesinde genç kızın hastaneye kaldırıldığı, yetkililerin olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor ve ilerleyen saatlerde konuyla ilgili resmi açıklama yapılması bekleniyor.

ESKİŞEHİR'DE OTURDUĞU SİTENİN 3. KATINDAN DÜŞEN 19 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ AĞIR YARALANDI.